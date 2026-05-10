Dự báo giá vàng sau tuần giao dịch biến động

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 4/5 đến ngày 10/5, giá mua - bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn là 164,5-167,5 triệu đồng. Đầu tuần, vàng miếng SJC niêm yết ở mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, sau một tuần giao dịch, ở cả 2 chiều mua và bán của vàng miếng đều ghi nhận mức tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới trải qua tuần giao dịch nhiều biến động với 3 giai đoạn rõ rệt. Đầu tuần, kim loại quý giảm mạnh về vùng giá 4.500 USD/ounce khi lo ngại lạm phát từ giá dầu tăng cùng lợi suất trái phiếu cao và đồng USD mạnh lấn át vai trò trú ẩn an toàn.

Sang giữa tuần, giá vàng dần ổn định khi căng thẳng tại eo biển Hormuz không leo thang thêm. Đến phiên thứ 4, vàng bật tăng mạnh, có lúc vượt 4.700 USD/ounce nhờ kỳ vọng Mỹ và Iran đạt thỏa thuận, giúp hạ nhiệt áp lực lạm phát từ dầu.

Đà tăng còn được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD suy yếu, tạo nên giai đoạn thuận lợi nhất của vàng trong tuần qua.

Đến thứ 5, giá vàng tiếp tục tăng và dao động trong vùng 4.696-4.744 USD/ounce trước khi chốt phiên gần 4.740 USD/ounce. Thị trường không còn chỉ phục hồi sau nhịp bán tháo đầu tuần mà bắt đầu củng cố xu hướng tăng trên mốc 4.700 USD/ounce trước loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ.

Phiên cuối tuần chủ yếu là giai đoạn tích lũy. Giá vàng dao động trong biên độ 4.678-4.750 USD/ounce và đóng cửa quanh 4.716 USD/ounce. Báo cáo việc làm tháng 4 của Mỹ tích cực hơn dự kiến khiến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm giảm lãi suất suy yếu, nhưng niềm tin tiêu dùng giảm mạnh đã giúp vàng giữ được đà ổn định đến cuối tuần.

Mặt hàng vàng trang sức được bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Kết quả khảo sát vàng hằng tuần cho thấy cả giới phân tích Phố Wall lẫn nhà đầu tư cá nhân đều quay lại kỳ vọng tích cực với giá vàng sau khi kim loại quý phục hồi khá vững trong tuần qua.

Khảo sát với 11 chuyên gia cho thấy 64% dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, chỉ 9% cho rằng giá giảm, còn 27% nhận định thị trường sẽ tích lũy hoặc đi ngang. Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, khảo sát trực tuyến thu hút 153 người tham gia, trong đó 69% kỳ vọng giá vàng tăng, 18% dự báo giảm và 13% cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang trong ngắn hạn.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch của quỹ Phoenix Futures and Options, cho rằng những diễn biến trong tuần qua hỗ trợ cả thị trường chứng khoán lẫn vàng.

Ông cho biết nhiều nhà phân tích đã liên tục đặt cược vào sự suy yếu của kinh tế Mỹ trong vài năm gần đây, nhưng thực tế cho thấy lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục khả quan, trong khi số liệu việc làm công bố hôm thứ Sáu cũng phản ánh nền kinh tế vẫn duy trì trạng thái tương đối vững chắc.

Ông nhấn mạnh Mỹ hiện có khả năng tự khai thác đủ dầu để giữ giá năng lượng trong nước thấp hơn đáng kể so với dầu Brent, qua đó tạo thêm dư địa cho chính quyền trong việc điều hành kinh tế cũng như xử lý căng thẳng với Iran. Theo ông, ngay cả khi căng thẳng tái bùng phát trong 24 giờ qua, giá dầu WTI vẫn duy trì dưới mốc 100 USD/thùng.

Liên quan đến diễn biến tích cực của vàng trong tuần qua cũng như khả năng kim loại quý nối lại xu hướng tăng, ông Grady cho rằng giới đầu tư nên tập trung vào khối lượng giao dịch và trạng thái mở trên thị trường thay vì chỉ nhìn vào biến động giá gần đây.

Ông cho biết đã có những phiên trong tuần này mà tổng số hợp đồng giao dịch trên sàn Comex không vượt quá 125.000 hợp đồng, cho thấy cả nhà đầu tư tổ chức lẫn nhà đầu tư cá nhân hiện vẫn đứng ngoài thị trường.

Theo ông, cho đến khi thanh khoản quay trở lại mức mạnh hơn và giá vàng tăng đi kèm khối lượng giao dịch lớn hơn rõ rệt, dòng tiền lớn sẽ tiếp tục đứng ngoài thị trường kim loại quý, khiến biến động giá vẫn duy trì trạng thái thất thường và thiếu ổn định.

Trong khi đó, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới.

“Giá vàng tăng đều nhờ thông tin hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Từ mức thấp nhất đến mức cao nhất, sự tăng trưởng đã bù đắp hơn mức giảm của hai tuần trước đó. Đây là một chỉ báo quan trọng về sức mạnh của đợt tăng giá, cũng như tuần tăng thứ sáu liên tiếp của chỉ số chứng khoán”, Alex Kuptsikevich nói.

Ông cho rằng vàng đang nỗ lực phá vỡ xu hướng giảm, với vùng kháng cự đi qua các đỉnh thiết lập trong tháng 1, tháng 3 và tháng 4. Theo chuyên gia, vàng cần duy trì trên vùng 4.860 USD/ounce. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực của nhịp tăng hiện tại đang củng cố sự lạc quan của thị trường.

“Rất có thể tuần tới, giá vàng sẽ một lần nữa tiếp cận, hoặc thậm chí vượt qua, mức 4.900 USD”, vị này nhận định.