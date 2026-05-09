Giá vàng rơi vào vùng nhạy cảm

Giá vàng đang trên đà hồi phục, chung xu hướng với vàng thế giới.

Chốt phiên 9/5, giá vàng miếng SJC quanh mức 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra, gần như đi ngang suốt phiên.

Khác với giai đoạn tăng mạnh trước đó, thị trường vàng trong nước hiện có xu hướng “neo giá” thay vì tăng liên tục. Dấu hiệu này thường cho thấy thị trường bước vào vùng nhạy cảm, nơi cả người mua lẫn người bán đều thận trọng hơn.

Khoảng chênh lệch mua - bán vẫn duy trì quanh 3 triệu đồng/lượng, tiếp tục là yếu tố rủi ro đối với nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp đà tăng lên khoảng 4.716 USD/ounce, tăng 0,34%. Đáng chú ý, biên độ dao động trong ngày được mở rộng mạnh 4.682-4.749 USD/ounce, phản ánh tâm lý giằng co giữa lực mua mới và áp lực chốt lời ngắn hạn.

Theo quan điểm kỹ thuật, trong ngắn hạn, xu hướng chủ đạo của vàng vẫn là tăng, đặc biệt khi giá thế giới đang duy trì trên vùng 4.700 USD/ounce. Tuy nhiên, việc biên độ dao động quốc tế mở rộng cho thấy khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh mạnh bất ngờ là rất lớn.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố phát đi tín hiệu trái chiều nhưng chưa tạo biến động đáng kể lên thị trường kim loại quý.

Trong báo cáo mới nhất của Morgan Stanley, bà Amy Gower, chiến lược gia hàng hóa mảng kim loại và khai khoáng, dự báo giá vàng có thể kết thúc năm ở vùng 5.200 USD/ounce, cao hơn khoảng 10% so với hiện tại.

Theo bà, việc giá vàng điều chỉnh trong một số nhịp gần đây dù căng thẳng địa chính trị leo thang là điều không quá bất ngờ. Xung đột tại Iran đã gây cú sốc về nguồn cung năng lượng, khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất tại Mỹ suy yếu. Điều này làm giảm vai trò trú ẩn an toàn của vàng và khiến chính sách tiền tệ trở thành yếu tố chi phối giá mạnh hơn.

Morgan Stanley cho rằng mặt bằng giá dầu neo cao trong trung hạn, dù phiên gần nhất dầu điều chỉnh giảm, đang làm gia tăng áp lực lạm phát, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải thận trọng hơn với kế hoạch nới lỏng chính sách.

Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn dự báo lãi suất có thể giảm ít nhất một lần trong năm nay, qua đó hỗ trợ giá vàng đi lên. Nếu xung đột kéo dài, thị trường có thể bắt đầu lo ngại lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn hoặc thậm chí tăng thêm, gây áp lực lên giá vàng.

Ở diễn biến khác, chuyên gia cho rằng dư địa tăng của vàng cũng có thể bị hạn chế do mặt bằng giá hiện ở mức rất cao, ảnh hưởng tới nhu cầu mua từ các quỹ ETF, ngân hàng Trung ương và người tiêu dùng.

Đồng USD suy yếu

Đồng USD suy yếu trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu và đứng trước khả năng ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp, khi giới đầu tư tiếp tục đặt kỳ vọng thận trọng vào khả năng cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran sớm được giải quyết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì bất chấp các hành động thù địch mới giữa hai nước.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,23%, hiện ở mức 97,84.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 1 đồng, hiện ở mức 25.112 đồng.