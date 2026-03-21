Giá vàng tăng trở lại sau khi sụt hơn 7 triệu đồng/lượng

Chốt phiên 20/3, vàng miếng SJC niêm yết tại mức 173,1 triệu đồng/lượng mua vào, giá bán ra tại mức 176,1 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng mỗi chiều.

Vàng nhẫn được giao dịch quanh mức 172,8-175,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vẫn đang là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng cũng tăng nhẹ trở lại, lên mức 4.655 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank (chưa bao gồm thuế phí), giá vàng thế giới tương đương 147,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 28,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng đang trải qua tuần giảm giá thứ ba liên tiếp khi giá vàng về mức hỗ trợ dưới 5.000 USD/ounce. Thị trường vàng đã liên tục gây thất vọng cho các nhà đầu tư, khi chứng kiến ​​ngày giảm 4% thứ hai liên tiếp kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến với Iran - một sự kiện đang tạo ra sự bất ổn kinh tế đáng kể và đẩy giá năng lượng cũng như lạm phát lên cao.

Chuyên gia phân tích hàng hóa của CRU Group (một tổ chức quốc tế chuyên về phân tích, nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực hàng hóa) cho rằng, tiềm năng dài hạn của vàng phụ thuộc ít hơn vào các yếu tố cung - cầu truyền thống, mà chủ yếu nằm ở cách nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách định giá vàng trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Theo phân tích của tổ chức này, đợt tăng giá kéo dài 4 năm hiện tại của vàng không phải là một “bong bóng đầu cơ”, mà là một quá trình tái định giá sâu hơn, gắn với độ tin cậy của chính sách tiền tệ, mức nợ toàn cầu và những thay đổi mang tính cấu trúc của lãi suất thực.

Các chuyên gia cho biết, việc giá vàng tăng từ khoảng 2.000 USD/ounce một năm trước lên đỉnh gần 5.600 USD vào tháng 1 vừa qua phản ánh quá trình tái định giá trong khuôn khổ hệ thống tiền tệ hiện tại, chứ chưa phải là sự sụp đổ của hệ thống.

Đồng USD tăng giá

Đồng USD tăng trong phiên trước nhưng vẫn đang hướng tới một tuần giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt, khi nhà đầu tư cắt giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất, trong bối cảnh lạm phát có khả năng tăng cao do giá năng lượng leo thang.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,27%, hiện ở mức 99,50.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 13 đồng, hiện ở mức 25.085 đồng.