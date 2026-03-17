Vàng miếng SJC tăng trở lại, cao hơn thế giới hơn 24 triệu đồng/lượng

Ngày 17/3, giá vàng miếng SJC được giao dịch ở quanh mức 180,1-183,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng mỗi chiều so với phiên cũ. Chênh lệch giữa 2 chiều mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn quanh mức 179,8-182,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), chênh lệch chiều mua và bán ở mức 3 triệu đồng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay ở quanh ngưỡng 5.004 USD/ounce, giảm 0,3% so với phiên trước đó. Quy đổi theo tỷ giá của ngân hàng lớn chưa bao gồm thuế, phí, vàng thế giới đang có giá 158,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn trong nước đến 24,3 triệu đồng/lượng.

Trong một báo cáo gần đây, các nhà phân tích lưu ý rằng giá vàng đã không thể vượt qua mức 5.200 USD/ounce kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Iran và nhu cầu trú ẩn an toàn của kim loại này đã không thành hiện thực.

Tuy nhiên, sự biến động đi ngang gần đây của kim loại quý này không làm lung lay niềm tin của Ngân hàng UBS rằng vàng sẽ tăng thêm 20% hoặc hơn nữa trong năm 2026.

Các nhà phân tích của ngân hàng này cho rằng, cuộc xung đột Mỹ - Iran càng kéo dài, nguy cơ tác động tiêu cực đến kinh tế càng lớn, điều này có thể sẽ thúc đẩy nhu cầu phòng ngừa rủi ro bằng vàng. Các xu hướng cấu trúc cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ sức hấp dẫn của vàng.

Bất chấp hiệu suất kém cỏi của vàng kể từ khi chiến tranh Iran bùng nổ, các tính toán cập nhật về rủi ro, chính sách lãi suất, lạm phát và nhu cầu cơ bản mạnh mẽ vẫn sẽ đẩy giá kim loại quý này lên mức cao 6.200 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Giá USD giảm

Đồng USD giảm khỏi mức cao nhất trong 10 tháng trong bối cảnh một tuần dày đặc các cuộc họp quan trọng của các ngân hàng trung ương, ngay cả khi những bất ổn từ cuộc xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp tục gây sức ép lên thị trường.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,54%, hiện ở mức 99,82.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 25.068 đồng.