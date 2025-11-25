Giá vàng tăng 2,5 triệu đồng/lượng

Cụ thể, tính đến 10h30 sáng 25/11, giá vàng trong nước bật tăng 2,5 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng được các thương hiệu lớn giao dịch quanh ngưỡng 150,9-152,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, được niêm yết ở mức 148,5-151 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng cũng bật tăng mạnh, vọt lên 4.136 USD/ounce sáng sớm nay, tăng 96 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.040 USD/ounce.

Giá vàng được cho là đang chịu thêm áp lực từ đồng USD.

Ông Jigar Trivedi, nhà phân tích nghiên cứu cấp cao tại công ty chứng khoán Reliance Securities cho hay chỉ số đồng USD đang ở gần mức cao nhất trong 6 tháng và đã vượt mốc 100. Theo ông, nếu chỉ số này tiếp tục giao dịch trên mức 100, giá vàng sẽ chịu thêm áp lực giảm giá vì một đồng bạc xanh mạnh khiến kim loại quý này trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Tâm điểm của thị trường hiện dồn vào các động thái của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Theo công cụ FedWatch của nền tảng giao dịch CME, xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới đã giảm nhẹ xuống 69% trong ngày 24/11, sau khi tăng lên 74% trong phiên trước đó.

Ông Trivedi cũng bổ sung rằng trong 3-5 tuần tới, giá vàng sẽ có xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ do không có những yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ khi căng thẳng địa chính trị tạm lắng.

Đồng USD duy trì vị thế tăng

Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,9%, lên mức 100,2.

Đồng USD được dự báo bước vào tuần cuối tháng 11 trong trạng thái biến động hẹp nhưng vẫn giữ xu hướng tăng nhẹ, khi thị trường tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và theo dõi sát các dữ liệu kinh tế then chốt.

Trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 24/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.136 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 23.930-26.342 đồng.