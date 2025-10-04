Giá vàng rớt mốc 138 triệu đồng/lượng

Sáng 4/10, giá vàng miếng trong nước tiếp tục đi xuống, chính thức rời mốc 138 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên 3/10. Trong khi đó, vàng nhẫn các thương hiệu duy trì ổn định, giao dịch quanh ngưỡng 131,5 - 134,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay sáng 4/10 được Kitco ghi nhận ở mức 3.885 USD/ounce, tăng 39,64 USD so với phiên trước. Diễn biến tăng này được lý giải bởi tình trạng bất ổn chính trị tại Mỹ, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, cùng nhu cầu trú ẩn an toàn của giới đầu tư.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, nhận định: “Chính phủ Mỹ càng đóng cửa lâu, tác động tích cực tới giá vàng càng rõ rệt, có thể tạo thành một xu hướng ổn định.”

Triển vọng thị trường vàng cũng nhận được sự lạc quan từ nhiều tổ chức tài chính lớn. Ngân hàng UBS dự báo giá vàng có thể đạt 4.200 USD/ounce trong những tháng tới. Trong khi đó, HSBC cho rằng vàng hoàn toàn có thể vượt mốc 4.000 USD/ounce trong ngắn hạn, nhờ các yếu tố rủi ro địa chính trị, bất ổn tài chính toàn cầu và thách thức đối với tính độc lập của Fed.

Diễn biến trái chiều giữa giá vàng trong nước và thế giới cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong nước, trong khi thị trường quốc tế tiếp tục được hỗ trợ bởi kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ và nhu cầu phòng ngừa rủi ro.