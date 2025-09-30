Giá vàng tăng gần 1 triệu đồng/lượng

Tính đến 14h00 ngày 30/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 135,8-137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng gần 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá đóng cửa phiên 29/9.

Giá vàng nhẫn được niêm yết tại 131,1-133,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng mỗi chiều.

Cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều thiết lập mức đỉnh kỷ lục mới, tăng 60% so với mốc giá 82,2-84,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) hồi đầu năm.

Thống kê một tháng qua cho thấy thị trường vàng trong nước ghi nhận tăng. Trong đó, giá vàng miếng SJC đã tăng khoảng 7,1-7,7 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn tăng hơn 9 triệu đồng/lượng. Như vậy, mỗi lượng vàng miếng SJC giúp người nắm giữ lãi hơn 5 triệu đồng, trong khi vàng nhẫn đem lại tới 6,8 triệu đồng.

Trên thế giới, giá vàng tiếp tục tăng, đang được giao dịch ở mức 3.808,6 USD/oz. Động lực tăng đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Song song, lực mua ròng của các ngân hàng trung ương, dự kiến đạt hơn 900 tấn trong năm nay và lực mua của các quỹ ETF vàng đã thúc đẩy giá vàng thế giới liên tục đi lên.

Đồng USD suy yếu sau đợt tăng mạnh

Đồng USD giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt như EUR và yên Nhật trong phiên giao dịch ngày thứ hai, sau khi đã có một tuần tăng mạnh nhờ loạt dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan hơn dự kiến.

Trên thị trường trong nước, đầu phiên giao dịch ngày 30/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở 25.192 đồng.