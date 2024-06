Giá vàng nhẫn vượt 75 triệu đồng

Giá vàng nhẫn hồi phục

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/6, giá vàng miếng SJC vẫn được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 74,98-76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi sau 11 phiên. Chênh lệch giữa 2 chiều mua, bán là 2 triệu đồng/lượng.

So với đỉnh 92,4 triệu đồng thiết lập hôm 10/5, giá vàng miếng hiện đã giảm hơn 15 triệu đồng mỗi lượng.

Còn so với hôm 3/6, thời điểm 4 ngân hàng quốc doanh và Công ty SJC đã bắt đầu triển khai phương án bán vàng bình ổn, giá vàng miếng SJC đã giảm 4 triệu đồng, từ 79,98 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn kết thúc phiên giao dịch hôm qua tại 73,4-75,05 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mặt hàng này tăng tổng cộng 100.000 đồng trong phiên hôm qua, chính thức lấy lại mốc 75 triệu đồng sau thời gian dài biến động trong biên độ hẹp. Từ đầu năm tới nay, mỗi lượng vàng nhẫn trơn tăng gần 11,2 triệu đồng, tương đương mức tăng gần 18%.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết tại 76-76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá vàng nhẫn được niêm yết tại 74,28-75,78 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Một số sản phẩm vàng của doanh nghiệp (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đạt 2.330 USD/ounce. Giá vàng đi ngang so với phiên hôm qua, sau khi Mỹ công bố doanh số bán lẻ tháng 5 cho thấy mức tăng 0,1 điểm % so với tháng trước, thấp hơn so với mức kỳ vọng tăng 0,2 điểm % trước đó của giới đầu tư.

Doanh số bán hàng tháng 4 đã được điều chỉnh giảm từ không biến động xuống -0,2 điểm %. Báo cáo doanh số bán lẻ cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ đang chậm lại và không tăng tốc.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang đặt cược khoảng 67% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá chưa bao gồm thuế, phí vào khoảng 71,5 triệu đồng/lượng, còn thấp hơn giá vàng miếng chưa tới 5 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn gần 4 triệu đồng/lượng.

Giá USD biến động nhẹ

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 105,2 điểm, tăng 0,02% so với phiên liền trước đó và tăng 3,89% kể từ đầu năm.

Ngân hàng Nhà nước kết thúc hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.257 đồng, giảm 2 đồng so với trước đó. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.044-25.469 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.219-25.469 đồng, giảm 2 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.265-25.469 đồng.

Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá USD tại 25.750-25.850 đồng/USD, tăng 20 đồng ở chiều mua và tăng 40 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.