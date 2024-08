Giá vàng nhẫn giảm sau khi lập đỉnh kỷ lục

Kết phiên giao dịch ngày 19/8, các doanh nghiệp lớn niêm yết giá vàng miếng SJC tại 78-80 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán là 2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn được giao dịch tại 76,8-78,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với trước đó. Giá vàng nhẫn lập đỉnh trong kết phiên tuần trước khi các "nhà vàng" giao dịch tại 78,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đạt 2.505 USD/ounce, đi ngang so với rạng sáng hôm qua (19/8). Trước đó, có thời điểm kim loại quý đạt 2.508,9 USD/ounce, cao nhất từ trước đến nay. Quy đổi theo tỷ giá chưa bao gồm thuế, phí, giá vàng quốc tế hiện thấp hơn giá vàng miếng khoảng 3,9-4,5 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn là gần 2,5 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới ổn định vào đầu tuần nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ và kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) xoay trục chính sách tiền tệ ngày càng tăng cao.

Theo Giám đốc đầu tư David Meger của High Ridge Futures, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu giá vàng củng cố hoặc giảm nhẹ khi các nhà giao dịch có thể sẽ thất vọng nếu Fed chỉ tiết lộ khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm thay vì 50 điểm cơ bản.

Chuyên gia phân tích kỹ thuật Wang Tao của Reuters dự báo, giá có thể giảm xuống mức 2.479-2.487 USD/ounce sau khi kim loại quý này không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự 2.507 USD/ounce.

Vàng miếng SJC duy trì tại vùng giá 80 triệu đồng/lượng trong nhiều ngày qua (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của UBS lại cho rằng, mặc dù giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục mới, nhưng có thể sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa trong những tháng tới. Ông dự báo vàng có thể chạm mốc 2.600 USD/ounce vào cuối năm.

Theo công cụ FedWatch CME, các nhà giao dịch kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới và đang định giá đầy đủ mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, với 28,5% khả năng lãi suất sẽ giảm 50 điểm cơ bản.

Giá USD giảm mạnh

Trên thị trường quốc tế, USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 101,8 điểm, giảm 0,01% so với phiên liền trước đó.

Sức mạnh của đồng bạc xanh gần đây đi xuống khi kinh tế Mỹ có dấu hiệu suy yếu, lạm phát cũng thấp hơn kỳ vọng. Việc này dấy lên lo ngại về nguy cơ khủng hoảng và khả năng Fed sẽ hạ lãi suất mạnh tay hơn trong thời gian tới.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.261 đồng, tăng 1 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.048-25.474 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 24.790-25.160 đồng, giảm 70 đồng so với mở phiên hôm qua. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 24.820-25.150 đồng, giảm 10 đồng ở chiều mua và giảm 80 đồng ở chiều bán ra.

Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do giao dịch quanh 25.250-25.400 đồng/USD (mua - bán), giảm 60 đồng ở chiều mua và tăng 10 đồng ở chiều bán ra. Như vậy so với kết phiên tuần trước, giá USD tự do đã bốc hơi gần 200 đồng ở chiều mua và 130 đồng ở chiều bán ra.