Giá vàng tăng vùn vụt, lần đầu vượt 2.500 USD

Giá vàng lập đỉnh

Kết thúc tuần qua (12/8-17/8), giá vàng thế giới chốt tại mốc 2.507 USD/ounce, tức tăng 2,8% sau một tuần. Trước đó, có thời điểm kim loại quý đạt 2.508,9 USD/ounce, cao nhất từ trước đến nay. Đây là mức đỉnh mới, vượt kỷ lục cũ là 2.483 USD/ounce trong phiên 19/7.

Giá vàng tăng tốc trong đêm 16/8, ngay khi Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu cho thấy số nhà xây mới giảm 6,8% trong tháng 7 so với năm ngoái. Tốc độ này mạnh hơn dự báo của các nhà kinh tế học. Số nhà xây mới tháng 6 cũng được điều chỉnh giảm so với báo cáo trước đó. Nhà ở hiện vẫn là rào cản lớn với tăng trưởng của Mỹ, do giá cao và lãi suất cho vay tăng vài năm qua khiến nhiều người Mỹ ngày càng khó mua nhà.

Trước đó, Mỹ cũng công bố lạm phát hạ nhiệt trong tháng 7, doanh số bán lẻ lạc quan và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm. Những báo cáo này củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong tháng 9.

Giá vàng công phá kỷ lục trong tuần qua (Ảnh: Thành Đông).

Thị trường vàng hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp, do kim loại này không trả lãi cố định. Nhu cầu trú ẩn gần đây cũng tăng cao trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang và chiến sự Nga - Ukraine tiếp diễn.

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - cũng liên tục giảm tuần qua. Việc này càng giúp vàng hấp dẫn với người mua ngoài Mỹ.

Vài ngày tới, Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 7. Ngoài ra, sự chú ý của thị trường cũng tập trung vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ 6 tuần tới.

Theo Reuters, các chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ được công bố trong tuần này cho thấy lạm phát đang tạm lắng, có thể giúp Fed cắt giảm lãi suất khoảng 25 điểm cơ bản vào tháng tới. Chủ tịch Fed bang Chicago là ông Austan Goolsbee cho biết nền kinh tế Mỹ không có dấu hiệu quá nóng, vì vậy các quan chức ngân hàng trung ương nên cảnh giác với việc duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn mức cần thiết.

Ông Everett Millman, chuyên gia về kim loại quý của đơn vị bán vàng trực tuyến Gainesville Coins, cũng cho rằng nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng đang gia tăng do các cuộc xung đột địa chính trị đang diễn ra và khả năng leo thang hơn nữa khi Iran có thể tham gia vào căng thẳng Trung Đông.

Vàng nhẫn lập đỉnh mới

Giá mỗi lượng vàng nhẫn trước khi kết thúc tuần được điều chỉnh tăng thêm 650.000 đồng, lên 78,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán và 77 triệu đồng ở chiều mua. Đây là mức cao nhất kể từ đầu năm của vàng nhẫn. Tính từ đầu năm, giá vàng nhẫn tăng khoảng 25%.

Vàng miếng SJC vẫn được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 78-80 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với trước đó.

Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, mỗi lượng vàng trên thị trường quốc tế ở mức 76,3 triệu đồng. Theo đó, giá vàng nhẫn trong nước hiện cao hơn khoảng 2 triệu đồng so với giá thế giới, còn giá vàng miếng cao hơn 3,7 triệu đồng.

Nhu cầu mua vàng trong nước vẫn ở mức cao. Lượt đăng ký của 4 ngân hàng quốc doanh và Công ty SJC vẫn trong tình trạng "kín chỗ" chỉ sau ít phút đầu giờ mở cửa.

Tuần trước, 2 ngân hàng Vietcombank và VietinBank thông báo lùi thời gian giao vàng miếng cho khách hàng. Người mua sẽ nhận vàng miếng sau 2 ngày làm việc kể từ thời điểm đăng ký và giao dịch thành công. Trong khi đó, Agribank, BIDV và Công ty SJC chưa có thông báo thay đổi, vẫn áp dụng cách đặt lịch online và giao vàng trong ngày khi giao dịch thành công.