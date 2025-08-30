Giá vàng miếng tăng 800.000 đồng, vượt 129 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng lập đỉnh liên tiếp

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức kỷ lục mới 127,8-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Trong khi đó giá vàng nhẫn được niêm yết tại 121-123,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Trên thế giới, giá vàng ở quanh mốc 3.446 USD/ounce, tăng gần 30 USD so với trước đó. Đây là mức cao nhất hơn một tháng của kim loại quý này. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí thì giá kim loại quốc tế tương đương 110 triệu đồng/lượng. Giá trong nước vẫn đắt hơn giá thế giới gần 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng biến động mạnh (Ảnh: Mạnh Quân).

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD. USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ lớn, giảm 0,4% xuống 97,7 điểm.

Ngoài ra, kim loại quý tăng khi nhà đầu tư lo ngại về khả năng hoạt động độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các nhà đầu tư đang có tâm lý thận trọng trước những bất ổn địa chính trị và kinh tế ở Mỹ liên quan tới những chỉ trích liên tiếp từ Tổng thống Donald Trump đối với chính sách lãi suất của Fed. Điều này thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch cho thấy nhà đầu tư hiện dự báo xác suất Fed giảm lãi tháng 9 là 87%.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể biến động mạnh và điều chỉnh giảm sau chuỗi ngày tăng liên tục. Saxo Bank cảnh báo vàng có thể gặp áp lực nếu lạm phát tạm thời tăng cao, khiến Fed do dự cắt giảm lãi suất, dẫn đến USD hồi phục tạm thời. Tuy nhiên, mức hỗ trợ quanh 3.300 USD/ounce vẫn vững chắc từ cuối tháng 5 tới nay.

Về trung và dài hạn, nhiều yếu tố hỗ trợ vàng tiếp tục tăng giá. Mỹ đang bước vào chu kỳ giảm lãi suất bất chấp lạm phát vẫn ở mức cao gần 3%, cao hơn mục tiêu 2% trước đó. Điều này tạo "mảnh đất màu mỡ" cho vàng, khi chi phí cơ hội nắm giữ kim loại không sinh lời giảm xuống.

Giá bán USD ngân hàng chạm trần

Kết thúc phiên 29/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại 25.240 đồng, giảm 33 đồng. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.978-26.502 đồng.

Các ngân hàng thương mại tiếp tục hạ giá USD. Ngân hàng lớn niêm yết giá USD tại 26.112-26.502 đồng (mua - bán), thấp hơn 29 đồng so với phiên liền trước. Giá giao dịch USD ở ngân hàng cổ phần là 26.130-26.502 đồng (mua - bán).

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ niêm yết giá mua bán USD ở 26.650 -26.720 đồng (mua - bán), tăng 170 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.