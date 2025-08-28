Giá bán vàng miếng vượt 128 triệu đồng/lượng

Giá vàng tăng liên tục

Mở cửa phiên giao dịch ngày 28/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mốc 126,7-128,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng chiều bán ra so với kết phiên hôm qua, cũng là mốc kỷ lục giá mới của vàng miếng.

Trong khi đó giá vàng nhẫn được niêm yết tại 110,1-122,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Trên thế giới, giá vàng hôm nay giao dịch quanh mốc 3.393 USD/ounce, tăng 10 USD so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí thì giá kim loại quốc tế tương đương 108 triệu đồng/lượng. Giá trong nước vẫn đắt hơn giá thế giới 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng lên cao nhất từ trước tới nay (Ảnh: Thành Đông).

Giá vàng thế giới lên cao nhất 2 tuần nhờ nhu cầu mua vàng trú ẩn. Tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã ra tín hiệu có thể giảm lãi suất tham chiếu trong phiên họp tháng tới. Ông cho biết rủi ro với thị trường việc làm đang tăng lên. Công cụ theo dõi lãi suất FedWatch của CME cho thấy nhà đầu tư hiện dự báo xác suất giảm lãi tháng 9 là gần 90%

"Nếu dự báo này thành hiện thực, và Fed tuyên bố còn cắt giảm thêm một lần nữa năm nay, giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao", Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường tại đơn vị chuyên về giao dịch RJO Futures nhấn mạnh. Giá vàng có xu hướng tăng trong thời kỳ lãi suất thấp hoặc biến động kinh tế - xã hội.

Nhà đầu tư hiện chờ số liệu GDP Mỹ, sẽ được công bố cuối tuần này. Báo cáo chỉ số chi tiêu cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - cũng sẽ sớm được đưa ra. Những số liệu này sẽ giúp nhà đầu tư định hình rõ hơn hướng đi của vàng thời gian tới.

Trong nước, ngày 26/8 vừa rồi, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232 sửa một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Cơ quan quản lý sẽ giao hoạt động sản xuất vàng miếng cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện, thay vì để Nhà nước độc quyền như trước đây.

Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ phương án hạ thuế suất xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ từ 1% xuống 0%. Cơ quan soạn thảo cho rằng việc nghiên cứu giảm thuế này là cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, tăng cạnh tranh. Ngoài ra, việc này cũng phần nào giúp chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị gia tăng trong bối cảnh nguồn vàng nguyên liệu đầu vào hạn chế, giá tăng cao.

USD lên kịch trần

Kết thúc phiên 28/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại 25.273 đồng, đi ngang so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 24.009-26.536 đồng.

Các ngân hàng thương mại sáng nay tăng giá USD lên hết biên độ và lên lại vùng đỉnh. So với đầu năm, mỗi USD ngân hàng hiện cao hơn 985 đồng, tương đương mức tăng hơn 3,85%. Ngân hàng lớn niêm yết giá USD tại 26.146-26.536 đồng (mua - bán). Tại ngân hàng tầm trung, giá USD giao dịch tại 26.170-26.536 đồng (mua - bán).

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ niêm yết giá mua bán USD ở 26.650 -26.720 đồng (mua - bán).