Giá vàng miếng tăng 1 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 10/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 152,7-154,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán. Chênh lệch giá mua - bán tiếp tục được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng trong bối cảnh kim loại quý thế giới trở lại mốc 4.200 USD/ounce, hiện giao dịch tại 4.205 USD/ounce, tương ứng tăng 20 USD so với trước đó.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 9/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 151,7-153,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua - bán tiếp tục được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng. Phiên hôm qua, vàng miếng được điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Giá vàng trong nước giảm cùng diễn biến với giá vàng thế giới. So với phiên hôm qua, giá vàng hiện giảm thủng mốc 4.200 USD/ounce, giao dịch quanh vùng 4.190 USD/ounce.

Sự hạ nhiệt của căng thẳng địa chính trị đang làm giảm bớt lực đẩy đối với giá vàng, loại tài sản vốn được xem là nơi trú ẩn an toàn.

Thị trường cũng đang chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn về cuộc họp chính sách của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này. Nhiều dự báo cho rằng Mỹ có thể giảm lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay. Nếu lãi suất giảm, giá vàng sẽ hưởng lợi.

Dự kiến ngày 10/12, Fed có thể sẽ quyết định giảm lãi suất, với mức giảm 25 điểm phần trăm (0,25%). Theo khảo sát của Reuters, các nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất có thể giảm tiếp về mức 3,125% vào cuối năm 2026.

Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh trong rổ tiền tệ chính - cũng đang giằng co quanh mốc 99 điểm, mốc thấp nhất trong hơn một tháng qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết (chưa cộng thêm thuế, phí) vào khoảng 134 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước hơn 20 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng trang sức được bày bán (Ảnh: Hải Long).

Tim Waterer, trưởng phòng phân tích thị trường tại công ty môi giới hợp đồng chênh lệch KCM Trade, nhận định số liệu về giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi được công bố không cho thấy có biến động bất thường nào, giúp Fed duy trì kế hoạch cắt giảm lãi suất trong tuần này. Ngoài ra, đồn đoán về chính sách tiền tệ được nới lỏng hơn đang đẩy giá vàng tăng lên.

Theo Tim Waterer, dự đoán về một đợt cắt giảm lãi suất trong tuần này đang kìm hãm đồng USD, tạo không gian cho giá vàng tăng thêm.

Mặt khác, thông tin vừa công bố cho thấy báo cáo lạm phát sản xuất (PPI) của Mỹ cho tháng 10 và 11 - vốn dự kiến được công bố trong tuần này - bị dời sang tháng 1/2026, cũng khiến giá vàng chịu áp lực. Việc trì hoãn này làm gia tăng mức độ bất định đối với tình hình lạm phát hiện tại của Mỹ.

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới vừa công bố dữ liệu cho biết, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục tăng dự trữ vàng trong tháng thứ 13 liên tiếp. Lượng vàng nắm giữ tăng thêm 30.000 ounce trong tháng trước, nâng tổng số vàng dự trữ lên khoảng 74,12 triệu ounce trong năm nay.

Chu kỳ mua vàng hiện tại bắt đầu từ tháng 11/2024. Hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu cũng tăng mạnh trong tháng 10 sau giai đoạn chững lại giữa năm.