Giá vàng giảm 700.000 đồng/lượng, về dưới 154 triệu đồng/lượng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 151,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Phiên hôm qua, mặt hàng này được điều chỉnh giảm 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán. Chênh lệch giá mua - bán duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

So với mức đỉnh ghi nhận ngày 1/12 là 153,7-155,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá chiều mua và chiều bán vàng đã giảm 1,9 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng trong nước giảm cùng chiều với thị trường quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.203 USD/ounce, giảm 26 USD so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134 triệu đồng/lượng.

Trưởng bộ phận Nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô Nitesh Sha tại đơn vị chuyên về giao dịch WisdomTree cho biết: “Vàng đang diễn biến chính xác như những gì người ta mong đợi, trong khi nợ chính phủ tăng và lãi suất giảm”.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Các nhà đầu tư đang trông đợi những nhịp điều chỉnh mạnh hơn có thể sẽ phải thất vọng, bởi kim loại quý được dự báo sẽ nhận được lực đỡ chắc chắn từ đà suy yếu ngày càng rõ của kinh tế Mỹ. Diễn biến này nhiều khả năng buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải bắt đầu hạ lãi suất từ tuần tới và duy trì đến hết năm 2026, qua đó kéo lợi suất trái phiếu danh nghĩa lẫn lãi suất trái phiếu thực giảm xuống và gây áp lực khiến đồng USD suy yếu.

Theo nhà phân tích Ricardo Evangelista của đơn vị chuyên về giao dịch ActivTrades, phe mua vàng vẫn đứng ngoài quan sát, trước số liệu lạm phát PCE sắp được công bố. Điều này, cùng với tâm lý chấp nhận rủi ro gia tăng trên thị trường chứng khoán, đang hạn chế đà tăng của giá vàng.

Chứng khoán toàn cầu tăng nhẹ vào hôm qua, được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng việc Fed cắt giảm lãi suất tuần tới sẽ giúp củng cố nền kinh tế lớn nhất thế giới, sau loạt dữ liệu cho thấy tăng trưởng việc làm đang chậm lại.

Nhà đầu tư hiện tập trung vào số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần của Mỹ, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân của tháng 9 bị trì hoãn được công bố vào hôm nay - những dữ liệu quan trọng cuối cùng trước cuộc họp của Fed vào tuần tới.

Trong khoảng một tuần qua, giá vàng thế giới mất khoảng 160 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đang giằng co quanh mốc tâm lý 4.200 USD/ounce. Dù có thể biến động mạnh trong ngắn hạn trước áp lực chốt lời của nhà đầu tư, giá vàng vẫn được dự báo tích cực trong trung, dài hạn.

Báo cáo mới nhất của Hội đồng vàng thế giới (WGC) cho thấy, các ngân hàng Trung ương đã mua vào khoảng 53 tấn vàng trong tháng 10 vừa qua, tăng 36% so với tháng trước. Xu hướng mua vào vàng vẫn mạnh mẽ sẽ hỗ trợ giá vàng đi lên.