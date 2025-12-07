Dự báo giá vàng sau tuần biến động mạnh mẽ

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 1/12 đến ngày 7/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua - bán tiếp tục được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Mở cửa đầu tuần, vàng miếng được niêm yết ở mức 153,2-155,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau một tuần giao dịch, cả 2 chiều mua và bán giảm 1 triệu đồng/lượng. Trước đó, kim loại quý có tuần tăng 4,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động mạnh. Theo đó, giá vàng thế giới khởi đầu ở mức 4.217 USD/ounce và nhanh chóng tăng lên 4.262 USD/ounce, cũng là mức cao nhất trong tuần.

Tuy nhiên, vàng đã giảm trở lại, chạm đáy 4.170 USD/ounce trước khi dao động quanh 4.185-4.225 USD. Các nhịp tăng - giảm nhanh phản ánh thị trường đang chịu ảnh hưởng mạnh từ các dữ liệu kinh tế và dự báo chính sách tiền tệ sắp tới.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Kỳ vọng về lãi suất tại Mỹ đã thay đổi nhanh và mạnh trong khoảng 6 tuần trở lại đây. Tại cuộc họp chính sách tiền tệ gần nhất, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu “diều hâu” khi cho rằng việc cắt giảm lãi suất trong tháng 12 không phải là điều chắc chắn. Phát biểu này ngay lập tức khiến thị trường hạ mạnh kỳ vọng nới lỏng chính sách.

Tuy nhiên, những diễn biến mới về lạm phát ổn định và các số liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang chững lại rõ rệt lại nhanh chóng làm thay đổi cục diện. Chỉ chưa đầy một tuần trước kỳ họp, khả năng Fed hạ lãi suất lại được thị trường đưa trở lại bàn cân. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất hạ lãi suất cuối năm hiện quay lại gần 90%, sau khi từng rơi xuống khoảng 30% sau cuộc họp FOMC tháng 11.

Sự thay đổi liên tục này chính là nguyên nhân khiến thị trường vàng trở nên biến động mạnh.

Aaron Hill, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại công ty môi giới tài chính quốc tế FP Markets, cho rằng triển vọng của vàng sẽ phụ thuộc lớn vào định hướng chính sách của Fed, diễn biến tăng trưởng kinh tế và rủi ro địa chính trị.

Để vàng lập đỉnh mới, thị trường cần sự kết hợp của việc hạ lãi suất quyết liệt hơn, đồng USD suy yếu rõ rệt và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng. Một cú sốc kinh tế hoặc tín hiệu ôn hòa hơn từ Fed có thể trở thành chất xúc tác quan trọng.

Trong khi đó, Barbara Lambrecht, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank, đặc biệt quan tâm tới “dot plot” - biểu đồ chấm thể hiện dự báo lãi suất - trong Bản Tóm tắt Dự báo Kinh tế (SEP) của Fed.

Trước đó, SEP tháng 9 cho thấy Fed dự kiến chỉ có 2 đợt giảm lãi suất trong năm tới. Tuy nhiên, những lo ngại mới về tăng trưởng và áp lực kinh tế đang làm dấy lên khả năng Fed có thể nới lỏng mạnh tay hơn. Nếu kịch bản này được phản ánh rõ trong “dot plot”, giá vàng có thể được hỗ trợ tích cực hơn.

Ở góc độ kỹ thuật, Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích tại sàn giao dịch FXTM, nhận định vàng sẽ tiếp tục biến động mạnh do những bất định quanh chính sách tiền tệ. Nếu vượt mốc 4.240 USD/ounce, giá có thể hướng tới vùng 4.300 USD/ounce. Ngược lại, nếu suy yếu dưới 4.200 USD, vàng có thể lùi về 4.180-4.160 USD/ounce.

Theo khảo sát Kitco News, 13 chuyên gia Wall Street chia đều giữa quan điểm lạc quan và trung lập: 46% dự đoán giá vàng tăng, 46% dự đoán đi ngang và 8% dự đoán giảm. Trong khi đó, Main Street (nhà đầu tư nhỏ lẻ) vẫn giữ niềm tin mạnh mẽ, với 69% kỳ vọng vàng tiếp tục tăng trong tuần tới.

Các chuyên gia cho rằng mức lãi suất dự kiến của Fed đang phản ánh một phần vào giá vàng, nhưng vẫn tồn tại rủi ro khi Fed có thể gây bất ngờ bằng cách giữ nguyên hoặc tăng lãi suất. Dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây, như chỉ số lạm phát PCE và kỳ vọng lạm phát giảm, hỗ trợ quan điểm vàng tiếp tục được Fed hưởng lợi nếu cắt giảm lãi suất.

Tuần tới, các quyết định lãi suất của nhiều ngân hàng Trung ương (Mỹ, Canada, Úc, Thụy Sĩ) sẽ được theo dõi chặt chẽ. Fed dự kiến cắt giảm 25 điểm cơ bản (0,25%) nhưng các dữ liệu kinh tế và nhận định chính sách từ tân chủ tịch Fed (nếu Kevin Hassett nhậm chức) có thể tác động mạnh tới thị trường vàng.

Các chuyên gia kỹ thuật cũng chỉ ra rằng vàng vẫn đang giữ trên mức hỗ trợ quan trọng 4.200 USD/ounce, và các nhịp tăng trên 4.265-4.300 USD/ounce có thể mở đường cho một thử thách đỉnh kỷ lục gần 4.433 USD/ounce.