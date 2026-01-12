Giá vàng miếng lên 162 triệu đồng/lượng

Sáng 12/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 160-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với giá đóng cửa tuần trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức kỷ lục mới của mặt hàng này.

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 5/1 đến 10/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 157,8-159,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức đỉnh mà mặt hàng này từng thiết lập ngày 24/12/2025.

Vàng trong nước tăng theo giá thế giới. Trên thế giới, giá vàng mở đầu ở mức 4.370 USD/ounce và nhanh chóng vượt 4.400 USD/ounce. Kim loại quý sau đó không mất nhiều thời gian để thiết lập đỉnh ngắn hạn quanh 4.450 USD/ounce rồi tiến sát mốc 4.500 USD/ounce. Giá kim loại quý sau đó ghi nhận đợt điều chỉnh đáng kể đầu tiên trong tuần, giảm về vùng 4.420 USD/ounce vào giữa tuần.

Trong giai đoạn cuối tuần, giá vàng thế giới đã vượt mốc 4.470 USD/ounce. Dù mức tăng không lớn, mặt bằng giá cao hơn đã được thiết lập.

Sau khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm trong tháng cuối cùng của năm 2025 với kết quả kém tích cực, giá vàng đã bật tăng trở lại, vượt mốc 4.500 USD/ounce và chốt phiên cuối tuần ở mức 4.510 USD/ounce.

Tính trong cả tuần qua, giá vàng thế giới tăng hơn 140 USD/ounce, tương đương mức tăng ròng khoảng 3,2%. Sự kết hợp của bất ổn địa chính trị và những thay đổi trong kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã làm tăng đáng kể sức mạnh của kim loại quý này.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sáng nay (12/1), vàng thế giới tiếp tục có mức tăng mạnh lên tới 30 USD/ounce và hiện đạt 4.540 USD/ounce.

Tuần này, theo khảo sát mới nhất từ Kitco, trong 16 nhà phân tích, chỉ một người dự báo giá vàng giảm, 14 chuyên gia tin rằng kim loại quý này sẽ tiếp tục đi lên. Cuộc thăm dò trực tuyến với 268 nhà đầu tư cá nhân cũng cho thấy 69% số người tham gia dự đoán giá vàng diễn biến tích cực. 16% nhà đầu tư có tâm lý bi quan, số còn lại có quan điểm trung lập.

Theo các nhà phân tích, những động lực dẫn dắt thị trường vàng trong năm 2025 vẫn còn nguyên trong năm 2026. Trong đó, các ngân hàng Trung ương vẫn đang mua vào; căng thẳng vẫn leo thang ở Ukraine, Gaza và Venezuela; đồng USD suy yếu, lãi suất giảm… và các nhà đầu tư vẫn đang tiếp tục tìm kiếm vàng như một nơi trú ẩn an toàn.

Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại đơn vị giao dịch Forexlive.com, cho rằng, sự sụp đổ của các chuẩn mực và luật lệ quốc tế mà thế giới đang chứng kiến đầu năm 2026 sẽ có tác động sâu sắc tới đồng USD và vàng.

“Vàng trông khá tích cực, nhưng đồng USD cũng vậy. Địa chính trị, mua vào của ngân hàng Trung ương và nhu cầu bán lẻ vẫn là các động lực chính”, Marc Chandler, Giám đốc điều hành của đơn vị chuyên về giao dịch Bannockburn Global Forex, nhận định.

Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại sàn giao dịch trực tuyến Walsh Trading, phân tích các động lực kinh tế và địa chính trị khác nhau để xác định thị trường kim loại quý thực sự đang phản ánh điều gì.

Ông cho rằng yếu tố mùa vụ cũng đang ủng hộ thị trường, từ Giáng sinh đến Lễ Tình nhân, là một trong những giai đoạn hoạt động tốt nhất của kim loại quý, dù năm ngoái là ngoại lệ khi giá tăng cả năm. Cùng với đó là hàng loạt căng thẳng địa chính trị toàn cầu, khiến nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế bán vàng trước cuối tuần.

Dù vậy, 2026 hứa hẹn vẫn sẽ là một năm tiếp tục đà tăng trưởng cho thị trường vàng, dù tốc độ có thể chậm lại so với sự bùng nổ của 2025, nhờ vào các yếu tố địa chính trị kéo dài và nhu cầu trú ẩn an toàn từ nhà đầu tư.

Các rủi ro toàn cầu như căng thẳng ở Đông Âu, Trung Đông, cùng với nợ công tăng cao ở các nền kinh tế lớn, sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng, giúp kim loại quý này duy trì vị thế như một công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn kinh tế.

Trước đó, HSBC dự báo giá vàng có thể chạm mốc 5.050 USD/ounce trong nửa đầu năm. J.P. Morgan lạc quan với mục tiêu 5.000 USD/ounce. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn cảnh giác với rủi ro suy thoái kinh tế hoặc những thay đổi chính sách thương mại, có thể dẫn đến điều chỉnh tạm thời trước khi tiếp tục xu hướng tăng dài hạn.