Giá vàng miếng SJC neo trên 132 triệu đồng/lượng

Chốt phiên 17/9, các thương hiệu vàng lớn như SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và PNJ, giá vàng mua vào cùng niêm yết ở mức 130,3 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 132,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu cũng được cơ bản giữ nguyên, được niêm yết ở mức 126,6-129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng hiện có giá bán ra vượt 132 triệu đồng/lượng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên thế giới, giá vàng tính tới tối 17/9 (giờ Việt Nam) giảm 8 USD/ounce, xuống mức 3.684 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 3.728 USD/ounce.

Giá vàng sụt giảm diễn ra sau quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) - một động thái đã được các bên tham gia thị trường và các nhà quan sát chính sách tiền tệ dự đoán rộng rãi.

Thị trường đánh giá quyết định trên của Fed là phù hợp với kỳ vọng chung, với phần lớn sự thay đổi chính sách dự kiến đã được phản ánh vào giá vàng. Theo Kitco, các nhà giao dịch vàng đang đánh giá lại vị thế của mình, sau bài phát biểu tiếp theo của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Về tỷ giá, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn ở mức 25.198 đồng/USD. Giá USD bán ra ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi ngang, niêm yết cùng mức tại 26.457 đồng/USD.

Ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá tại 26.147-26.457 đồng/USD (mua vào và bán ra), không đổi kể từ phiên trước. Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng cổ phần ở quanh mức 26.105-26.457 đồng/USD, giảm so với phiên trước 5 đồng chiều mua và giá bán không đổi.