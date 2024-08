Giá vàng miếng SJC cao nhất từ đầu tháng

Chốt phiên giao dịch ngày 14/8, các doanh nghiệp lớn niêm yết giá vàng miếng SJC tại 78-80 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán là 2 triệu đồng.

Vàng nhẫn được giao dịch tại 76,6-77,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với kết phiên trước đó.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở 78-80 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá vàng nhẫn là 76,68-77,88 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay đạt 2.445 USD/ounce, giảm gần 20 USD/ounce kết phiên hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá chưa bao gồm thuế, phí, giá vàng quốc tế hiện thấp hơn giá vàng miếng khoảng 5,5-6 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn là gần 4 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết giá vàng giảm mạnh vào phiên giao dịch hôm qua, sau khi có thêm báo cáo về lạm phát giá cả ở Mỹ ở mức thấp.

Dữ liệu quan trọng của Mỹ trong ngày 14/8 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,2% so với tháng 6 và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lạm phát cơ bản tăng 0,2% so với tháng 6 và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Một số sản phẩm vàng của doanh nghiệp (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Các chỉ số này gần như tương đồng so với kỳ vọng của thị trường. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 công bố hôm 13/8 tăng 0,1%. Loại trừ thực phẩm và năng lượng, PPI "cơ bản" không thay đổi so với tháng 6.

Các con số lạm phát thấp trong tuần này đã góp phần ủng hộ chủ trương giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, những người muốn thấy Fed cắt giảm lãi suất sớm hơn.

Theo chuyên gia từ Kitco News, thị trường vàng tuần này chứng kiến nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh xung đột địa chính trị ngày càng căng thẳng.

Theo công cụ FedWatch CME, thị trường hiện đang dự báo hơn 50% khả năng lãi suất sẽ giảm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tháng 9. Từ trước tới nay, môi trường lãi suất thấp luôn có xu hướng thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng.

Giá USD ngân hàng giảm sâu

Trên thị trường quốc tế, USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - ghi nhận tại 102,6 điểm, tăng 0,04% so với phiên liền trước đó.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.260 đồng, tăng 4 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.047-25.473 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 24.820-25.190 đồng, giảm 70 đồng ở cả hai chiều so với mở phiên hôm qua. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 24.900-25.240 đồng.

Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do giao dịch quanh 25.550-25.600 đồng/USD (mua - bán), tăng 10 đồng ở chiều mua và giảm 40 đồng ở chiều bán ra.