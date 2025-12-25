Giá vàng năm 2026 ra sao?

Năm nay được cho là năm rực rỡ của vàng, khi giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt qua mốc 4.500 USD/ounce trong ngày 24/12. Giá kim loại quý này đang ở quanh 4.480 USD/ounce, tăng hơn 70% trong năm - mức tăng tốt nhất kể từ năm 1979.

Giới chuyên gia tin rằng đà tăng này sẽ tiếp tục sang năm 2026, không phải do các yếu tố bất thường mà bởi những thay đổi cấu trúc sâu sắc trong nền kinh tế toàn cầu.

Farah Mourad, nhà phân tích thị trường tại IG, nhấn mạnh rằng giá vàng không cần phải có khủng hoảng mới tăng giá trong năm sau. Theo vị này, chỉ cần bối cảnh thế giới tiếp tục duy trì như hiện tại, vàng vẫn còn đà tăng trưởng.

Mặc dù IG không đưa ra dự báo giá cụ thể, các ngân hàng lớn kỳ vọng vàng sẽ dao động trong khoảng 4.500-4.700 USD/ounce năm tới, với khả năng chạm mốc 5.000 USD/ounce nếu các điều kiện vĩ mô duy trì.

Giá vàng tăng 70% lên đỉnh cao thời đại 4.500 USD/oz, chuyên gia nhận định chưa dừng lại (Ảnh: IT).

Một trong những yếu tố quan trọng nhất là triển vọng chính sách tiền tệ. Các chuyên gia đều tin rằng lãi suất vẫn sẽ có xu hướng giảm theo thời gian. Điều này rất quan trọng đối với vàng - tài sản truyền thống hoạt động tốt nhất khi lợi suất thực giảm và chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời cũng giảm theo.

Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa tại ING, khẳng định: "Chúng tôi dự kiến giá vàng sẽ đạt thêm nhiều mức cao kỷ lục trong năm 2026". Bà chỉ ra rằng Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ chọn một chủ tịch Fed ủng hộ lãi suất thấp và điều này có thể là yếu tố hỗ trợ quan trọng.

Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ đạt 4.900 USD/ounce vào tháng 12/2026, tức còn tăng khoảng 9% so với mức hiện tại.

Sự bùng nổ của vàng cũng đã tạo hiệu ứng tích cực cho toàn bộ thị trường kim loại quý. Bạc đã lập kỷ lục mới và tăng 147% trong năm, giao dịch quanh 72 USD/ounce. Bạch kim cũng không kém cạnh với mức tăng 159% lên 2,342 USD/ounce.

Những con số ấn tượng này cho thấy không chỉ vàng mà cả nhóm kim loại quý đang hưởng lợi từ những thay đổi cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh bất định địa chính trị, nợ công tăng cao và đồng USD suy yếu, các kim loại quý một lần nữa khẳng định vai trò là "tài sản trú ẩn an toàn" trong danh mục đầu tư.

Dù vậy, vàng vẫn có rủi ro điều chỉnh, nếu sự phục hồi mạnh hơn dự kiến của đồng USD hoặc sự quay trở lại tâm lý chấp nhận rủi ro có thể làm chậm đà tăng của vàng.