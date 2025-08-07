Giá vàng áp sát 124 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước neo cao

Mở phiên giao dịch ngày 6/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 122,2-123,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp giữ nguyên giá niêm yết trước đó ở mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng trong nước duy trì ở mức cao trong bối cảnh kim loại quốc tế biến động nhẹ. Theo đó, trên thế giới, giá vàng hôm nay (theo giờ Việt Nam) giao dịch quanh mốc 3.374 USD/ounce, giảm 7 USD so với trước đó. Trước đó, giá vàng thế giới đã tăng liền 3 phiên. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 107,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng lên sát 124 triệu đồng/lượng (Ảnh: Mạnh Quân).

Ilya Spivak, trưởng bộ phận vĩ mô toàn cầu tại đơn vị chuyên về giao dịch Tastylive, nhận định: “Vàng đang mắc kẹt giữa các lực tác động trái chiều. Lợi suất trái phiếu giảm là yếu tố hỗ trợ, nhưng đồng USD vẫn giữ vững dù bị bán tháo vào cuối tuần trước. Điều này tạo ra phạm vi dao động như hiện nay, khi thị trường chờ đợi thêm động lực rõ ràng hơn”.

Giá vàng gần đây biến động rất mạnh, tăng vọt rồi giảm sâu. Tuy nhiên, vàng dường như đã bước vào một vùng giá mới cao hơn. Nếu như trước đó, giá vàng giao ngay dao động trong khoảng 3.300-3.350 USD/ounce trong vòng khoảng một tháng thì gần đây biến động trong khung mới, khoảng 3.350-3.400 USD/ounce.

Vàng được dự báo sẽ vượt ngưỡng 3.400 USD/ounce trong tháng 9 khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất và có thể tiến xa hơn nếu ngân hàng trung ương Mỹ tăng cường nới lỏng tiền tệ. Công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã lên gần 88%, sau dữ liệu việc làm yếu hơn dự báo cuối tuần trước.

"Khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hiện cao hơn, và thậm chí còn cao hơn nữa cho một đợt hạ khác vào tháng 12. Kết hợp với những áp lực từ lạm phát, tôi cho rằng điều này sẽ khá tích cực với giá vàng," Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại đơn vị chuyên về môi giới RJO Futures, nhận định về triển vọng của kim loại quý thời gian tới.

Tỷ giá trung tâm tăng sau phiên giảm

USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) sau khi tăng liên tục những phiên gần đây đã quay đầu giảm. Hiện tại, chỉ số này dao động quanh 99,2 điểm, giảm 0,52% so với trước đó.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/8, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết tại 25.232 đồng/USD, tăng 13 đồng so với trước đó. Với biên độ 5%, tỷ giá trần và tỷ giá sàn áp dụng lần lượt là 26.494 đồng/USD và 23.971 đồng/USD.

Các ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá ở mức 26.030-26.420 đồng/USD (mua - bán), giữ nguyên so với trước đó. Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, các đơn vị niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 26.050-26.410 đồng/USD (mua - bán), tăng 10 đồng mỗi chiều.

Trên thị trường, các điểm thu đổi ngoại tệ chấp nhận mua, bán USD ở mức 26.420-26.480 đồng/USD, tăng 10 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán so với trước đó.