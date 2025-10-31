Giá vàng miếng giảm gần 7 triệu đồng từ đỉnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 145,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức thấp nhất phiên hôm qua mặt hàng này ghi nhận là 144,6-146,6 triệu đồng /lượng (mua vào - bán ra).

So với mức đỉnh ghi nhận vào phiên 21/10 là 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mỗi lượng vàng miếng giảm 6,8 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng miếng phiên hôm qua tiếp tục “lao dốc” trong bối cảnh giá vàng thế giới vẫn ở dưới vùng 4.000 USD/ounce. Theo đó, kim loại này neo quanh 3.960 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, kim loại quý tương đương 126,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng miếng và thế giới dao động quanh 20 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Mặt hàng vàng miếng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Sáng nay, giá vàng miếng có thời điểm tăng lên 4.000 USD/ounce song biến động trồi sụt. Giá vàng có dấu hiệu phục hồi từ mức thấp nhất trong 3 tuần trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất lần thứ 2 trong năm nay, với mức 25 điểm cơ bản (0,25%) xuống 3,75-4%. Quyết định này khớp với dự báo trước đó của thị trường.

Giới phân tích cho rằng diễn biến này có thể do lực mua bắt đáy, sau khi kim loại quý mất giá trước đó khi Chủ tịch Fed là ông Jerome Powell cho biết cơ quan này chưa chắc chắn giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Dù vàng có xu hướng tăng giá khi lãi suất thấp, Peter Grant, chiến lược gia tại đơn vị chuyên về giao dịch kim loại quý Zaner Metals nhận định diễn biến trên vẫn hợp lý. "Jerome Powell đã hạ thấp kỳ vọng về khả năng giảm lãi suất tháng 12, khiến đồng đôla tăng giá, từ đó gây sức ép lên vàng", ông giải thích. USD-Index cũng tăng điểm, khiến kim loại quý đắt đỏ với người mua ngoài Mỹ.

Từ đầu năm, giá vàng thế giới đã tăng 51%, chủ yếu do căng thẳng thương mại và kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất. Giá có thời điểm lập đỉnh mới tại 4.381 USD một ounce hôm 20/10. Tuy nhiên, giá đã hạ nhiệt phần nào, một phần do căng thẳng thương mại hạ nhiệt.

Các nhà phân tích tại ANZ Research dự báo đà tăng có thể bị kìm hãm do cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai lãnh đạo nhiều khả năng hoàn tất thỏa thuận giúp giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa Trung Quốc.

Dù vậy, nhìn về xu hướng giá trong năm tới, theo kết quả khảo sát tại Hội nghị Toàn cầu về kim loại quý 2025 của Hiệp hội Thị trường vàng London (LBMA), các đại biểu dự báo giá vàng có thể tăng lên 4.980 USD/ounce, tương đương mức tăng khoảng 25% so với hiện tại.