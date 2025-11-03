Giá vàng miếng giảm hơn 7 triệu đồng từ đỉnh

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 27/10 đến ngày 1/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 2 triệu đồng/lượng.

Đầu tuần, mặt hàng này được niêm yết ở mức 147,4-148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, sau một tuần, giá chiều thu mua đã giảm 1 triệu đồng/lượng còn giá chiều bán giảm 500.000 đồng/lượng.

Giá cao nhất của vàng miếng từng ghi nhận là 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) vào phiên ngày 21/10.

Như vậy, so với đỉnh kỷ lục, giá chiều thu mua đã giảm 7,2 triệu đồng/lượng còn giá chiều bán ra giảm 6,2 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng trang sức được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Tuần vừa rồi, giá vàng thế giới ghi nhận tuần giảm thứ 2 liên tiếp. Giá vàng khởi đầu tuần ở 4.104 USD/ounce, có thời điểm giảm xuống 3.886 USD/ounce, sau đó phục hồi quanh 4.000 USD/ounce và chốt tuần ở tiệm cận mức này.

Rich Checkan, Chủ tịch đơn vị chuyên về đầu tư Asset Strategies International, cảnh báo giá có thể xuống 4.000 USD/ounce một lần nữa. Ông nhận thấy trong ngắn hạn, vàng thiếu động lực để đạt kỷ lục mới. "Có thể do quan hệ Mỹ - Trung Quốc bớt căng thẳng, hoặc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell khó giảm lãi suất thêm nữa", ông lý giải.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích cấp cao tại đơn vị chuyên về giao dịch FxPro, cũng cho rằng đợt điều chỉnh của vàng vẫn chưa kết thúc. "Đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng đã kéo giá xuống dưới 4.000 USD/ounce. Xung đột tại Trung Đông được giải quyết, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc hạ nhiệt, còn Fed thận trọng hơn về việc giảm lãi suất", ông đưa ra ý kiến.

Trong khi đó, Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại đơn vị chuyên về đầu tư RJO Futures, cho rằng những hàm ý trong những tuyên bố của Chủ tịch Fed trước đó đang tác động mạnh đến vàng và các kim loại quý khác.

“Tôi nghĩ điều có tác động lớn nhất rõ ràng là việc Fed tuyên bố rằng tháng 12 chưa chắc chắn giảm lãi suất", ông nói. Tỷ lệ dự báo cắt giảm lãi suất theo công cụ FedWatch đã giảm từ 93% xuống còn khoảng 60%”, ông cho biết.

“Dù còn quá sớm để kết luận vì cuộc họp Fed vừa kết thúc nhưng có thể thấy Fed đang tỏ ra hài lòng với trạng thái hiện tại của nền kinh tế”, ông nói thêm.

Tuy nhiên, ông Pavilonis cảnh báo rằng nền kinh tế vẫn còn nhiều rào cản trong năm nay.

“Chúng ta đang bước vào mùa công bố báo cáo lợi nhuận”, ông chỉ ra. “Chính phủ vẫn đang đóng cửa. Chính sách thuế quan liên tục thay đổi. Vì vậy, tôi nghĩ Fed đang mắc kẹt trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này. Nếu hạ lãi suất để hỗ trợ thị trường lao động có thể gây ra tác dụng phụ là thúc đẩy lạm phát, mà thực tế chúng ta vẫn đang phải đối mặt”, vị này nhấn mạnh.

Ông Daniel Pavilonis cho rằng tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa hiện nay là mảnh ghép then chốt của toàn bộ bức tranh kinh tế, và cần chờ xem kết quả cuối cùng sẽ ra sao.

Chuyên gia này nhận định rằng, bất chấp những tuyên bố của Fed hay các diễn biến liên quan đến thương mại và thuế quan, bức tranh tổng thể của thị trường vàng và nhóm kim loại quý vẫn không có nhiều thay đổi.

Ông Pavilonis khẳng định, về dài hạn, triển vọng vàng vẫn đi lên. “Tôi cho rằng chu kỳ tăng giá vẫn chưa kết thúc”, Pavilonis nói tiếp.

Marc Chandler, Giám đốc tại đơn vị chuyên về giao dịch Bannockburn Global Forex, dự báo nếu giá có thể vượt 4.075 USD/ounce tuần này, thị trường vàng sẽ thu hút lực mua mới. Còn nếu giá xuống dưới các mức đáy gần đây, giá có thể lùi về 3.750 USD/ounce.