Ngân hàng Thế giới dự báo giá vàng sẽ hạ nhiệt từ năm 2027

Giá vàng tuần qua biến động mạnh, dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn dự báo vàng tiếp tục là nơi trú ẩn trong bối cảnh kinh tế còn nhiều rủi ro.

Trong bản Dự báo thị trường hàng hóa tháng 10, Ngân hàng Thế giới nhận định vàng đang bước vào “một chu kỳ tăng giá lịch sử”. Cụ thể, cơ quan này dự báo giá vàng trung bình trong năm 2025 có thể đạt khoảng 3.250 USD/ounce, tăng tới 40% so với năm 2024 (vốn đã là năm bùng nổ của thị trường kim loại quý).

Sang năm 2026, giá vàng được cho là sẽ tiếp tục nhích thêm khoảng 5%, đạt trung bình 3.575 USD/ounce, với các mốc cao có thể lên tới 4.300-5.000 USD/ounce nếu căng thẳng địa chính trị không hạ nhiệt, trong khi nhu cầu trú ẩn vẫn ở mức kỷ lục.

Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng có thể kết thúc vào năm 2027. Ngân hàng Thế giới dự báo giá vàng sẽ đạt trung bình 3.375 USD/ounce trong năm 2027, giảm hơn 5% so với năm 2026.

Theo Ngân hàng Thế giới, đà tăng “phi truyền thống” này của vàng bắt nguồn từ một chuỗi nhân tố toàn cầu đang giao thoa: Xung đột, lạm phát và sự dịch chuyển trong cấu trúc tài chính quốc tế. Hiện, vàng trở lại vị thế của một đồng tiền thay thế - nơi trú ẩn cho cả các ngân hàng Trung ương lẫn nhà đầu tư tư nhân.

Ngân hàng Thế giới dự báo mốc cao nhất của giá vàng năm 2026 (Ảnh: DT).

Ghi nhận, giá vàng thế giới chốt tuần này tại 4.001 USD/ounce, đánh dấu 2 tuần giảm liên tiếp. Trong tuần, có nhiều thời điểm kim loại quý thậm chí về dưới 4.000 USD/ounce. Mức cao nhất trong tuần được ghi nhận là 4.110 USD/ounce song không giữ được lâu.

Không chỉ nhà đầu tư cá nhân, các ngân hàng Trung ương, đặc biệt ở châu Á và Trung Đông, cũng đã và đang đẩy mạnh mua vàng để giảm phụ thuộc vào đồng USD, trong xu thế được gọi là phi USD hóa. Dòng vốn chảy mạnh vào các quỹ ETF vàng như SPDR Gold Shares (GLD), trong khi cổ phiếu các tập đoàn khai thác vàng lớn như Barrick Gold, Newmont Corporation hay AngloGold Ashanti đồng loạt tăng giá.

Trong nước, kết thúc tuần giao dịch từ ngày 27/10 đến ngày 1/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 2 triệu đồng/lượng.

Đầu tuần, mặt hàng này được niêm yết ở mức 147,4-148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, sau một tuần, giá chiều thu mua đã giảm 1 triệu đồng/lượng còn giá chiều bán giảm 500.000 đồng/lượng.