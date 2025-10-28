Giá vàng giảm 1,8 triệu đồng/lượng

Tính đến 9h sáng 28/10, giá vàng trong nước tiếp đà giảm mạnh, được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 145,7-147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đến 10h, giá giảm tiếp về 145,1-146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với chốt phiên 27/10, giá giảm 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Chênh lệch mua bán ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng lao dốc, đang được giao dịch tại 144-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán ở mức 2,5 triệu đồng.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới quy đổi sang VND có giá là 127,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới thủng mốc 4.000 USD/ounce, chuyên gia lên tiếng

Trên thế giới, giá vàng liên tục biến động. Cập nhật đến 9h, giá vàng quốc tế hồi phục lên lại 4.006,65 USD/ounce, vẫn giảm 2,6% trong 24 giờ qua, tương ứng mức giảm 106,84 USD/ounce.

Trước đó, tối 27/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giảm mạnh và thủng mốc 4.000 USD/ounce. Theo giới phân tích, giá vàng giảm do đà bán ra của nhà đầu tư tăng. Dòng tiền đang dịch chuyển sang cổ phiếu và tài sản rủi ro khác.

Theo nhóm chiến lược gia của ngân hàng, trong đó có Charlie Massy-Collier, về dài hạn nhu cầu mua vàng của các Ngân hàng Trung ương để giảm phụ thuộc vào đồng USD có thể quay trở lại, củng cố giá vàng hồi phục. Tuy nhiên, nhóm chuyên gia cũng cho rằng ở mức giá hiện nay, chưa nên vội vàng gia tăng vị thế mua vào.

Đồng USD mất giá

Đồng USD đang mất giá trước các cuộc họp của ngân hàng trung ương lớn.

Ngân hàng Nhà nước hiện công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 1 đồng, hiện ở mức 25.097 đồng.