Giá vàng giảm 1,6 triệu đồng/lượng

Tính đến 10h phiên sáng nay 16/12, giá vàng bất ngờ giảm mạnh, sau khi tăng lên đỉnh cao mới. Hiện giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết tại mức 153,6-155,6 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 14/12. Chênh lệch giá mua, bán tiếp tục được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh 1,7 triệu đồng/lượng, được giao dịch ở mức 149,9-152,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua, bán ở mức 2,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng tăng lên mức 4.325,8 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 137 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước hơn 20 triệu đồng/lượng.

Tính tới nay, giá kim loại quý này đã tăng hơn 65% kể từ đầu năm nay và đang ghi nhận mức tăng hàng năm tốt nhất kể từ năm 1979.

Nguyên nhân khiến giá vàng thế giới tiếp tục tăng nhờ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quay trở lại mua vào trái phiếu kho bạc quy mô lớn, theo các chuyên gia.

Tuần này, theo khảo sát mới nhất từ Kitco, chỉ 2 trong 13 nhà phân tích tin rằng giá vàng có khả năng đi ngang. Số còn lại, tương đương 85% chuyên gia, dự báo kim loại quý này sẽ tiếp tục đi lên.

Đồng USD duy trì ở mức thấp nhất trong 2 tháng qua hỗ trợ giá vàng đi lên. Đồng thời, kim loại quý còn được hỗ trợ bởi lộ trình cắt giảm lãi suất của Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Mới nhất, Fed đã giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay, với mức giảm 0,25%, bất chấp lạm phát vẫn dai dẳng.