Giá vàng chững lại, giá USD tự do tiến sát 26.000 đồng

Giá vàng nhẫn sát vàng miếng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/6, giá bán vàng miếng SJC trực tiếp từ 4 ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) cho người dân hiện là 75,98 triệu đồng/lượng.

Các ngân hàng không mua vào. Riêng Công ty SJC mua vào với giá 74,98 triệu đồng/lượng.

Từ đầu tháng 6, Ngân hàng Nhà nước tăng cung vàng miếng ra thị trường thông qua việc bán vàng trực tiếp cho 4 nhà băng quốc doanh và Công ty SJC. Hai tuần qua, giá bán vàng từ Ngân hàng Nhà nước không đổi nên giá bán vàng của các nhà băng và Công ty SJC vì thế cũng đứng yên.

So với đỉnh 92,4 triệu đồng được thiết lập ngày 10/5, giá vàng miếng hiện đã giảm hơn 16 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn hiện được niêm yết tại 73,95-75,55 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng mỗi chiều trước khi đóng cửa phiên hôm qua.

Diễn biến này giúp thu hẹp khoảng cách giữa 2 mặt hàng này, chỉ còn 430.000 đồng. Trước đó, giai đoạn đầu năm khi giá vàng tăng mạnh, giá vàng nhẫn trơn thường cách khoảng 10 triệu đồng so với giá vàng miếng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đạt 2.331 USD/ounce, tăng 12 USD so với phiên liền trước. Giá vàng thế giới tăng khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm. Điều này khiến vàng vốn là tài sản không sinh lãi trở nên hấp dẫn hơn đối với các kênh đầu tư khác.

Giới đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) của Mỹ - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ được công bố vào thứ 6 này để có thêm tín hiệu về thời gian và quy mô cắt giảm lãi suất.

Thị trường vàng trong nước ảm đạm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá USD tự do tăng mạnh

Trên thị trường quốc tế, USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - có xu hướng mạnh lên trong 2 tuần qua, hiện neo quanh 105,65 điểm, tăng 0,24% so với phiên liền trước đó và tăng 4,44% kể từ đầu năm.

Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do hiện niêm yết giá USD tại 25.870-25.950 đồng/USD, tăng 40 đồng ở chiều mua vào và tăng 20 đồng ở chiều bán ra sau một phiên. Đây cũng là mức cao nhất từ đầu năm của USD "chợ đen".

Giá USD tự do tăng trong bối cảnh thị trường chính thức cũng đi lên. Ngân hàng Nhà nước hôm qua công bố tỷ giá trung tâm tại 24.262 đồng, tăng 7 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.049-25.475 đồng.

Các nhà băng cũng đã tăng giá USD và vẫn trong mức trần cho phép. Tại ngân hàng lớn, tỷ giá USD/VND niêm yết tại 25.225-25.475 đồng (mua - bán). Các ngân hàng quy mô nhỏ hơn niêm yết tỷ giá tại 25.233-25.475 đồng (mua - bán).