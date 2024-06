Giá vàng nhẫn bám đuổi sát nút vàng miếng

Kết phiên giao dịch cuối tuần qua (23/6), giá vàng miếng SJC vẫn được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 74,98-76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi sau 14 phiên. Chênh lệch giữa 2 chiều mua, bán là 2 triệu đồng/lượng.

So với đỉnh 92,4 triệu đồng thiết lập ngày 10/5, giá vàng miếng hiện đã giảm hơn 15 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn hiện được niêm yết tại 73,75-75,35 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 450.000 đồng mỗi chiều so với mức giá cao nhất được thiết lập tuần qua.

Chênh lệch giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn hiện là 1,63 triệu đồng/lượng. Trước đó, giai đoạn cuối tháng 5, chênh lệch giữa 2 mặt hàng này là hơn 13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn chính thức vượt mốc 75 triệu đồng trong tuần qua, sau thời gian dài biến động trong biên độ hẹp. Mức giá đỉnh của vàng nhẫn là ngày 20/5 khi giao dịch tại 75,8-77,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết tại 76-76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá vàng nhẫn được niêm yết tại 74,68-76,18 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đạt 2.320 USD/ounce, giảm 1,5 USD so với kết phiên ngày 22/6. So với đỉnh trong tuần qua, giá kim loại quý đã giảm gần 50 USD. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá chưa bao gồm thuế, phí là khoảng 71,2 triệu đồng/lượng, còn thấp hơn giá vàng miếng khoảng 6 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn là hơn 4 triệu đồng/lượng.

Mức chênh lệch giữa vàng trong nước và quốc tế đã rút ngắn nhiều hơn so với giai đoạn trước ngày 30/5. Cuối tháng 5 có thời điểm vàng miếng SJC cao hơn thế giới 18-19 triệu đồng/lượng.

Một số sản phẩm vàng của doanh nghiệp (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Giá vàng thế giới đã giảm hơn 1% vào ngày 21/6, do đồng USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu cao hơn sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ phản ánh khả quan hơn.

Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết, tuần qua hoạt động kinh doanh của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 26 tháng, nhờ dữ liệu việc làm phục hồi. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ giảm nhẹ vào tuần trước.

Trong khi đó, đồng USD tăng 0,2% lên mức cao nhất trong hơn 7 tuần, làm cho vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng sau loạt dữ liệu kinh tế.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang đặt cược khoảng 63% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, không thay đổi nhiều so với cuối tuần trước. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không có lợi suất.

Theo khảo sát dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương hằng năm mới đây của Hội đồng Vàng Thế giới, 29% trên tổng số 70 ngân hàng trung ương tham gia khảo sát cho biết sẽ tăng mức độ tiếp xúc với vàng trong 12 tháng tới.

Cũng theo khảo sát này, 57% ngân hàng trung ương của các nền kinh tế lớn dự báo tỷ trọng vàng trong dự trữ toàn cầu sẽ tăng trong 5 năm tới. 23% các ngân hàng trung ương của các thị trường đang phát triển cho rằng, vai trò của đồng USD là đồng tiền dự trữ của thế giới sẽ giảm dần trong 5 năm tới.

Giá USD tự do tiếp tục tăng

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 105,8 điểm, tăng 0,02% so với phiên liền trước đó và tăng 4,38% kể từ đầu năm.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.256 đồng, tăng 1 đồng so với trước đó. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.042-25.467 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.218-25.468 đồng, tăng 1 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra theo điều hành của cơ quan quản lý. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.265-25.468 đồng.

Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá USD tại 25.820-25.900 đồng/USD, tăng 60 đồng ở chiều mua và bán ra so với hôm qua. Giá USD tự do ghi nhận 2 phiên tăng liên tiếp với tổng mức tăng 90 đồng ở chiều mua và tăng 70 đồng ở chiều bán ra.