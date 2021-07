Giá thực phẩm tăng do giãn cách đẩy CPI tháng 7 tăng

Dân trí Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,62% so với tháng 6 do giá lương thực, thực phẩm tăng khi người dân tăng tích trữ trước khi giãn cách xã hội. Giá xăng dầu, điện, gas tăng cũng đẩy CPI tăng.

Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 7 tăng 0,62% so với tháng trước.

Giá lương thực, thực phẩm tăng tại một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 do người dân có tâm lý lo ngại thiếu hàng hóa đã tăng cường tích trữ; giá xăng dầu, giá gas tăng theo giá nhiên liệu thế giới và giá điện sinh hoạt tăng theo nhu cầu sử dụng trong mùa nắng nóng là những nguyên nhân chính làm chỉ CPI tháng 7 tăng 0,62% so với tháng trước, tăng 2,25% so với tháng 12/2020 và tăng 2,64% so với tháng 7/2020.

CPI bình quân 7 tháng tăng 1,64% so với bình quân cùng kỳ năm 2020, là mức thấp trong nhiều năm trở lại đây. CPI tháng 7 năm nay tăng 2,25% so với tháng 12/2020 và tăng 2,64% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 7 giảm 0,06% so với tháng trước và tăng 0,99% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 7 tháng năm nay tăng 0,89% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng cục Thống kê cảnh báo do tình trạng người dân đổ đi mua sắm, tích trữ thực phẩm nên chỉ số giá tiêu dùng tăng so với cùng kỳ năm trước (Ảnh Đại Việt).

Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2020 đạt hơn 79.700 doanh nghiệp.

Trong đó có gần 40.300 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. 28.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 28,6%. 11.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 27,4%.

Tổng cục Thống kê khẳng định, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm bởi biến chủng mới ngày càng tăng và thực hiện giãn cách xã hội ở 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đã ảnh hưởng đến đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong tháng 7 và 7 tháng năm nay.

Về số doanh nghiệp thành lập mới, tính chung 7 tháng, cả nước có 75.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 1,06 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 555.500 lao động, tăng 0,8% về số doanh nghiệp, tăng 13,8% về vốn đăng ký và giảm 7,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

An Linh