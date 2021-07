Ngân hàng tăng ưu đãi cho khách hàng mở tài khoản online thời Covid-19

Dân trí "Trải nghiệm vô tận với ưu đãi vô hạn" và an toàn mùa dịch là thông điệp Techcombank gửi gắm đến khách hàng trong chương trình ưu đãi mở tài khoản hoặc thẻ thanh toán trực tuyến.

Giao dịch an toàn, hạn chế tiếp xúc

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến dịch bệnh phức tạp, mọi giao dịch thanh toán qua online trở nên thật cần thiết.

Những số liệu từ Visa và NHNN vừa công bố 6 tháng đầu năm cho thấy, người tiêu dùng Việt Nam đã nhanh chóng áp dụng các phương thức thanh toán mới mà không cần tiếp xúc trực tiếp, cụ thể là chạm để thanh toán. Visa cho biết, xu hướng này được khẳng định khi thanh toán không tiếp xúc bằng di động dần trở nên phổ biến, với mức tăng cao nhất trong các giao dịch thuộc lĩnh vực sức khỏe và thể thao (55%). Bên cạnh đó, có đến 88% người được khảo sát biết đến thanh toán không tiếp xúc bằng di động và 45% hiện đang sử dụng phương thức này.

Kết quả khảo sát của Visa cho biết, sự an toàn và tiện lợi là yếu tố thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ tiền mặt sang các hình thức thanh toán số, với 58% người được khảo sát nói rằng sự an toàn của thanh toán kỹ thuật số so với tiền mặt là lý do chính của sự thay đổi này và hơn một nửa (56%) cho rằng thanh toán số ít rắc rối hơn.

Các đơn vị cung cấp hàng hóa và dịch vụ cũng khuyến cáo khách hàng hạn chế tiếp xúc bằng cách thanh toán trước các giao dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Chính vì vậy, việc sở hữu một tài khoản hoặc thẻ thanh toán trở thành công cụ hữu ích cho mọi nhà.

"Nhà mình có người già và con nhỏ nên mọi thứ phải thật cẩn thận. Mình đặt hàng các nhu cầu thiết yếu và thanh toán qua online, thanh toán điện nước cũng trả qua online vừa nhanh gọn vừa không tiếp xúc nhiều. Hàng đến để ở cửa, người giao hàng đi thì mình ra lấy mang vào", chị Thu Dung ở quận 3, TPHCM chia sẻ.

Đó là giải pháp của nhiều gia đình và nhiều người hiện nay, không chỉ để tuân thủ quy định giãn cách xã hội của Chính Phủ mà quan trọng hơn là sự bảo vệ và đáp ứng dễ dàng với các nhu cầu của cuộc sống.

Các thủ tục mở tài khoản Techcombank được thực hiện giản tiện rất nhiều với ba không, một có, đáp ứng thiết thực nhu cầu của người dùng mà không cần đến quầy giao dịch, không mất thời gian xếp hàng chờ đợi và không lo thủ tục, giấy tờ rườm rà. Quan trọng hơn, tránh tiếp xúc giảm thiểu các nguy cơ dịch bệnh.

Khách hàng hoàn toàn có thể tận hưởng trải nghiệm tiện ích vượt trội, an toàn, tiện lợi, chi tiêu hiệu quả hơn khi mua sắm, tiêu dùng cùng với Thẻ Thanh Toán Techcombank.

Thanh toán vượt trội, ưu đãi vô hạn

Tiên phong dẫn dắt quá trình số hóa thị trường tài chính Việt Nam, Techcombank không ngừng chuyển đổi phát triển các giải pháp tài chính trên nền tảng số để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Với thông điệp "Trải nghiệm vô tận với ưu đãi vô hạn", tài khoản thanh toán Techcombank mang đến những ưu đãi vượt trội cho khách hàng khi sử dụng.

Trong bối cảnh nhiều tác động của dịch Covid-19, đương nhiên, phương tiện thanh toán phải vô cùng dễ dàng, tiện ích và nhiều ưu đãi. "Combo" ưu đãi vượt trội của Techcombank sẽ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và gia tăng thêm giá trị cho mỗi giao dịch thanh toán của mình: hoàn toàn miễn phí chuyển khoản trong Techcombank và chuyển đến các ngân hàng ngoài hệ thống, đồng thời không giới hạn 1% tiền hoàn cho tất cả các giao dịch chi tiêu qua thẻ thanh toán Techcombank.

Đặc biệt, chương trình ưu đãi sau khi mở thẻ/tài khoản thanh toán Techcombank mang đến cho khách hàng sự hài lòng và tận hưởng hậu mãi. 14 ngày trải nghiệm vô tận với ưu đãi vô hạn từ thẻ thanh toán Techcombank sẽ mang đến cho khách hàng quà tặng hấp dẫn như: Nhận ngay 250.000 đồng và nhiều ưu đãi hấp dẫn tối ưu hóa trải nghiệm sống của bạn từ mua sắm đến ẩm thực, du lịch và giải trí…

Bên cạnh đó, hàng loạt các ứng dụng tiện ích trên tài khoản thanh toán trực tuyến của Techcombank sẽ là trợ thủ đắc lực cho khách hàng trong mùa dịch. Bên cạnh mở tài khoản online, khách hàng có thể chủ động thực hiện các giao dịch tại nhà: Gửi tiết kiệm online với lãi suất ưu đãi, thanh toán các dịch vụ điện nước, internet,...

Những trải nghiệm khi sử dụng dịch vụ Techcombank luôn được người dùng tin tưởng và đánh giá cao. Mới đây, trong kết quả khảo sát trên 11.000 khách hàng do The Asian Banker tổ chức, Techcombank đã được vinh danh giải thưởng Ngân hàng được tin dùng nhất tại Việt Nam và thuộc Top 6 châu Á -Thái Bình Dương. Những tiện ích và trải nghiệm tốt đã giúp mang về cho ngân hàng nhiều khách hàng chọn Techcombank như ngân hàng giao dịch chính.

Trong 6 tháng đầu năm, Techcombank đã thu hút thêm gần nửa triệu khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng mà ngân hàng phục vụ lên 8,9 triệu. Khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân trong 6 tháng đầu năm lần lượt đạt 296,9 triệu giao dịch (tăng 94,5% so với cùng kỳ năm ngoái) và gần 4,3 triệu tỷ đồng (tăng 122,5% so với cùng kỳ năm ngoái).

Trường Thịnh