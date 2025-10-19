Người mua vàng lỗ ngay 3,5 triệu đồng/lượng trong một ngày

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 13/10 đến 18/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 149,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với mức đỉnh 151,5-153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) được thiết lập trước đó, mỗi lượng vàng đã giảm 2 triệu đồng ở cả 2 chiều.

Phiên ngày 18/10, nếu khách hàng mua được vàng miếng ở mức đỉnh 153 triệu đồng/lượng trong buổi sáng thì đến phiên chiều, các nhà vàng chỉ thu mua với giá 149,5 triệu đồng/lượng, tức đã lỗ 3,5 triệu đồng/lượng chỉ trong một ngày.

Đầu tuần, vàng miếng được niêm yết tại 140,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, sau một tuần, giá đã tăng 8,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó giá vàng nhẫn được niêm yết tại 148-150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mặt hàng này vẫn duy trì ở mức kỷ lục. Một số thương hiệu nhỏ khác giữ giá bán ra quanh vùng 160 triệu đồng/lượng vàng nhẫn.

Các mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước áp lực chốt lời và điều chỉnh, giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần này giảm hơn 100 USD/ounce từ đỉnh. Mỗi ounce vàng chốt tuần tại 4.250 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 135,1 triệu đồng/lượng.

Alexander Zumpfe, chuyên gia giao dịch kim loại quý tại đơn vị chuyên về kim loại Heraeus Metals Germany, cho biết: "Với kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, rủi ro địa chính trị và những lo ngại liên tục về lĩnh vực ngân hàng, môi trường vẫn rất thuận lợi cho vàng". Ông Alexander Zumpfe cũng nhận định có thể xảy ra sự củng cố ngắn hạn do tình trạng mua quá mức.

Giới chuyên gia nhận định, xu hướng hiện nay vẫn thuận lợi cho vàng. Trong bối cảnh thế giới bất ổn, căng thẳng địa chính trị, căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington, cùng với diễn biến chính trị tại Mỹ đang làm gia tăng nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Căng thẳng thương mại gia tăng sau tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đe dọa tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc lên 100%. Đồng thời, 2 nước đã áp dụng thuế cảng tương hỗ nhắm vào đội tàu thương mại của nhau.

Những căng thẳng trên làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột thương mại mở, thúc đẩy các nhà đầu tư tăng cường đầu tư vào giá vàng.

Việc Quốc hội Mỹ liên tục không thông qua được ngân sách chuyển tiếp cho thấy sự bế tắc chính trị dai dẳng ở Washington, càng củng cố thêm mối quan tâm đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Trong khi đó, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần vào tháng 10 và tháng 12 tiếp tục làm suy yếu sức mạnh đồng USD.