Gia Lai phấn đấu tăng trưởng 2 con số trong 10 năm tới

Ngày 10/1, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, đơn vị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, dù đối mặt với nhiều khó khăn do bão lũ, năm 2025, tỉnh này vẫn đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,2%, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, cho thấy sự nỗ lực, hiệu quả trong điều hành.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Công Sơn).

Điểm sáng nổi bật nhất là thu ngân sách nhà nước, đạt trên 28.400 tỷ đồng, vượt 37,8% dự toán Trung ương và 18,1% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh, tăng 24,1% so với cùng kỳ.

Đây là con số ấn tượng, thể hiện sự phục hồi, phát triển mạnh mẽ của các hoạt động kinh tế trên địa bàn. Cùng với đó, giải ngân vốn đầu tư công đạt 14.700 tỷ đồng (96,6% kế hoạch), đưa Gia Lai vào nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng, tạo động lực tăng trưởng.

Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,8-9,4% trong năm 2026, và phấn đấu đạt trên 10%. Trọng tâm phát triển sẽ tập trung vào công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, hai lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tạo đột phá.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định: "Năm 2026, Chính phủ dự kiến giao chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cho tỉnh từ 8% trở lên. Với tiềm năng hiện có, Gia Lai hoàn toàn có cơ sở hướng tới tăng trưởng 2 con số trong những năm tới".

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Công Sơn).

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Gia Lai có tiềm năng, lợi thế để duy trì tăng trưởng 2 con số trong 10 năm tới, với dư địa phát triển tốt ở cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Đặc biệt, sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, khát vọng của người dân, quyết tâm của lãnh đạo tỉnh là những yếu tố then chốt.

Để đạt được mục tiêu đề ra, chỉ tiêu về thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư đã được phân bổ cụ thể đến từng địa phương. Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu tập trung đẩy nhanh giải ngân, tháo gỡ "nút thắt" về quy hoạch, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng.

Tỉnh sẽ tập trung đổi mới chỉ đạo, điều hành theo hướng nền hành chính phục vụ, đổi mới sáng tạo, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định tinh thần điều hành của tỉnh là "làm hết việc, không hết giờ", xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả, tạo môi trường đầu tư thông thoáng để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho 135 xã, phường (Ảnh: Công Sơn).

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, yêu cầu hệ thống chính trị hành động quyết liệt, đồng bộ, chuyển mạnh tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển.

Các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu được yêu cầu phải nắm chắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, chủ động tháo gỡ vướng mắc ngay từ đầu, chấm dứt tình trạng né tránh trách nhiệm. Mỗi nhiệm vụ phải có đầu mối chịu trách nhiệm, lộ trình và sản phẩm cụ thể, lấy hiệu quả thực chất, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh sự cần thiết phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, phản ánh cả khó khăn khách quan lẫn "nút thắt" về thể chế và năng lực thực thi để có những giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả.