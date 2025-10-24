Gia Lai cấm tàu “2 không” ra khơi khai thác thủy sản

Làm chặt, làm thật để gỡ “thẻ vàng”

Nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ: Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tuyên truyền, ký cam kết và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn (Gia Lai), cho biết toàn phường hiện có 486 tàu cá, trong đó 107 tàu dài trên 15m và 379 tàu dưới 15m. Qua rà soát, có 35 tàu không đủ điều kiện khai thác, gồm 15 tàu cải hoán và 20 tàu “2 không” (không đăng kiểm, không giấy phép).

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn (Gia Lai) kiểm tra tàu thuyền không đủ điều kiện ra khơi khai thác thủy sản (Ảnh: Doãn Công).

Từ ngày 16 đến 22/10, phường Quy Nhơn đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị mời chủ các tàu vi phạm đến làm việc, đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ để ổn định đời sống cho ngư dân. Đến nay, 26 tàu được hỗ trợ tổng cộng 130 triệu đồng, các chủ tàu cũng phải cam kết di chuyển phương tiện về khu neo đậu tập trung.

“Địa phương đã quán triệt rõ trách nhiệm từng cán bộ, đảng viên trong quản lý tàu cá. Đảng ủy phường họp bốn lần để chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, giám sát, kiên quyết không để xảy ra vi phạm IUU. Chúng tôi xác định làm chặt, làm thật để góp phần cùng tỉnh và cả nước gỡ thẻ vàng của EC”, ông Khúc nhấn mạnh.

Tại phường Tam Quan, công tác kiểm soát IUU cũng được thực hiện nghiêm ngặt. 25 tàu dài trên 15m và 2 tàu dưới 12m đều có đầy đủ giấy tờ, được lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS). Dù vậy, địa phương vẫn rà soát nhóm tàu có nguy cơ cao, yêu cầu chủ tàu ký cam kết không vi phạm.

Nhóm tàu cá "2 không" phường Quy Nhơn được yêu cầu neo tại bờ, cấm không cho xuất bến (Ảnh: Doãn Công).

Ông La Long Quyết, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Quan, cho biết bên cạnh giám sát hồ sơ và thiết bị, địa phương còn đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời vận động cộng đồng ngư dân giám sát lẫn nhau, ngăn chặn tình trạng bị cò mồi lôi kéo khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Xử lý tàu cá “mất tích” quá 6h không báo về bờ

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ cấp bách của cả hệ thống chính trị, ngư dân và toàn xã hội, nhằm quyết liệt gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC trong năm nay.

Ông Tuấn giao các xã, phường ven biển phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, lập danh sách tàu cá không đủ điều kiện, kiên quyết cấm xuất bến; đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ để ổn định đời sống cho chủ tàu và ngư dân.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (Ảnh: Kim Loan).

Với trường hợp không chấp hành, chính quyền sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế, đưa tàu về neo đậu tập trung và bố trí lực lượng giám sát chặt, tuyệt đối không cho ra khơi.

Các tàu đang neo ở bãi ngang phải được lập danh sách, đưa về khu neo đậu tập trung có lắp camera giám sát. UBND các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông, Hoài Nhơn Đông và xã Phù Mỹ Đông chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý.

Riêng nhóm tàu neo tại các tỉnh phía Nam nhiều năm không trở về, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tham mưu UBND tỉnh để kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo, bảo đảm quản lý chặt chẽ.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường giám sát tàu cá 24/24 giờ trên hệ thống, kịp thời cảnh báo và xử lý vi phạm. Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải cung cấp đầy đủ thông tin về tàu cá vượt ranh giới, cũng như những tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) quá 6 giờ không báo về bờ, để Bộ đội Biên phòng xử phạt hành chính theo quy định.