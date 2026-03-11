Gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp vốn, lập công ty 1,6 tỷ USD

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần GSM VN Holding được đăng ký thành lập với vốn điều lệ hơn 43.313 tỷ đồng (khoảng hơn 1,6 tỷ USD), gồm 5 cổ đông sáng lập.

Trong đó, Vingroup góp 2.170 tỷ đồng, tương đương hơn 5% cổ phần; bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Vingroup, đồng thời là vợ ông Phạm Nhật Vượng góp hơn 15.100 tỷ, sở hữu gần 35%; ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, góp hơn 6.820 tỷ, sở hữu 15,75%.

Ngoài các cổ đông trên, danh sách cổ đông của GSM VN Holding còn có 2 con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người góp 3.255 tỷ đồng, tương đương hơn 7,5% vốn.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và vợ là bà Phạm Thu Hương tại một sự kiện (Ảnh: Vingroup).

Như vậy, riêng các thành viên trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng đã góp hơn 30.000 tỷ đồng vào doanh nghiệp mới thành lập này.

Trong khi đó, Tổng giám đốc kiêm người đại diện của GSM VN Holding là ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc toàn cầu CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM). Bà Phạm Thu Hương đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT của GSM VN Holding.

Doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

GSM VN Holding đăng ký 3 ngành nghề kinh doanh. Ngành nghề chính là hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh; 2 ngành nghề còn lại là hoạt động tư vấn đầu tư và nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.

Vào cuối tháng 2, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM đã công bố hoàn tất việc tiếp nhận hoạt động của Green Future. Sau sáp nhập, vốn điều lệ của GSM đạt 43.400 tỷ đồng. Bà Phạm Thu Hương cũng trở thành Chủ tịch của GSM từ ngày 4/3.

GSM được thành lập vào năm 2023, nhưng đã vươn lên nắm giữ hơn 50% thị phần gọi xe công nghệ tại Việt Nam, theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường độc lập Mordor Intelligence. Ngoài Việt Nam, GSM đang hoạt động tại 3 thị trường quốc tế là Indonesia, Philippines và Lào, dự kiến tiếp tục mở rộng tới các thị trường khác trong năm nay.