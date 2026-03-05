Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành Chủ tịch công ty Xanh SM

Ngày 4/3, Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (GSM) công bố thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Theo đó, bà Phạm Thu Hương - vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup - đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT GSM, thay cho ông Phan Thành Long.

GSM là đơn vị vận hành thương hiệu taxi điện Xanh SM, được thành lập năm 2023. Sau gần ba năm hoạt động, theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence, Xanh SM đang nắm hơn 50% thị phần gọi xe công nghệ tại Việt Nam.

Tuy nhiên, báo cáo này cũng vấp phải phản hồi từ một số hãng trong ngành như Be Group và Grab Holdings, cho rằng các số liệu chưa phản ánh đầy đủ thực tế thị trường.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và vợ tại một sự kiện (Ảnh: Vingroup).

Về chiến lược phát triển, bên cạnh việc mở rộng hoạt động trong nước, GSM đã tiến ra thị trường quốc tế như Lào, Indonesia và Philippines, đồng thời đặt mục tiêu thâm nhập thêm khoảng 10 thị trường mới trong năm 2026.

Gần đây, doanh nghiệp cũng cho biết đã hoàn tất việc nhận sáp nhập Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future (GF). Sau thương vụ này, vốn điều lệ của GSM tăng lên khoảng 43.400 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 49,04%, phần còn lại thuộc về các thành viên gia đình ông và Tập đoàn Vingroup.