Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành Chủ tịch công ty Xanh SM
(Dân trí) - Sau 3 năm hoạt động, theo Mordor Intelligence, Xanh SM hiện nắm giữ hơn 50% thị phần gọi xe công nghệ trong nước. Dù vậy, báo cáo từ Mordor Intelligence bị các hãng Be, Grab… nói chưa chính xác.
Ngày 4/3, Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (GSM) công bố thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Theo đó, bà Phạm Thu Hương - vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup - đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT GSM, thay cho ông Phan Thành Long.
GSM là đơn vị vận hành thương hiệu taxi điện Xanh SM, được thành lập năm 2023. Sau gần ba năm hoạt động, theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence, Xanh SM đang nắm hơn 50% thị phần gọi xe công nghệ tại Việt Nam.
Tuy nhiên, báo cáo này cũng vấp phải phản hồi từ một số hãng trong ngành như Be Group và Grab Holdings, cho rằng các số liệu chưa phản ánh đầy đủ thực tế thị trường.
Về chiến lược phát triển, bên cạnh việc mở rộng hoạt động trong nước, GSM đã tiến ra thị trường quốc tế như Lào, Indonesia và Philippines, đồng thời đặt mục tiêu thâm nhập thêm khoảng 10 thị trường mới trong năm 2026.
Gần đây, doanh nghiệp cũng cho biết đã hoàn tất việc nhận sáp nhập Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future (GF). Sau thương vụ này, vốn điều lệ của GSM tăng lên khoảng 43.400 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 49,04%, phần còn lại thuộc về các thành viên gia đình ông và Tập đoàn Vingroup.
Theo bảng xếp hạng tài sản của các tỷ phú của Forbes, Việt Nam vừa có thêm 3 người được công nhận có tài sản vượt 1 tỷ USD, trong đó có bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng.
Bà Phạm Thu Hương là vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hiện là Phó chủ tịch Vingroup - sở hữu khối tài sản 2,2 tỷ USD. Bà Hương sinh năm 1969, dù cùng chồng sáng lập hệ sinh thái Vingroup song tương đối kín tiếng. Bà đang trực tiếp nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn tập đoàn.
Bà Phạm Thúy Hằng đang có khối tài sản 1,5 tỷ USD. Bà Hằng là em gái bà Hương, hiện giữ chức Phó chủ tịch Vingroup. Bà Hằng sinh năm 1974, đang nắm giữ khoảng 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương gần 3% vốn.