Vợ ông Phạm Nhật Vượng có tài sản tỷ USD

Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup vừa tiếp tục chinh phục đỉnh mới khi tăng hơn 6% trong phiên giao dịch hôm nay, lên 158.000 đồng/đơn vị. Tính từ đầu năm, mã này đã tăng dựng đứng, gấp gần 4 lần.

Đà tăng từ cổ phiếu VIC giúp giá trị tài sản của các lãnh đạo Tập đoàn Vingroup tăng mạnh, đặc biệt là vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trong đó, tài sản của bà Phạm Thu Hương - vợ tỷ phú Vượng, đồng thời là Phó chủ tịch Vingroup - có bước nhảy vọt đáng kể.

Bà Phạm Thu Hương - vợ Chủ tịch Vingroup - gia tăng mạnh khối tài sản (Ảnh: IT).

Với việc sở hữu hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC, bà Hương nắm giữ khối tài sản khoảng 27.000 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD. Hiện tại, Forbes chưa có cập nhật về biến động tài sản của bà Hương.

Tính từ đầu năm, vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã có thêm hơn 20.000 tỷ đồng nhờ cổ phiếu VIC bứt phá.

Tương tự, Chủ tịch Vingroup cũng đã gia tăng mạnh mẽ về giá trị tài sản. Theo cập nhật từ Forbes, Chủ tịch Vingroup có thêm 703 triệu USD so với hôm qua, giá trị tài sản vượt 15,4 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Ông Vượng cũng giữ vị trí giàu nhất Việt Nam và xếp hạng 168 trên toàn thế giới.

Trong gia đình tỷ phú Vượng, người con trai duy nhất sở hữu cổ phiếu VIC là ông Phạm Nhật Quân Anh. Với số lượng sở hữu 150.000 cổ phiếu, tài sản ông Quân Anh tương đương 23,7 tỷ đồng.

Bà Phạm Thu Hương, sinh năm 1969, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Quốc gia Kiev (Ukraine) với bằng thạc sĩ luật quốc tế. Bà được biết đến là người đã đồng hành cùng chồng từ những ngày đầu khởi nghiệp ở Đông Âu cho tới nay - khi ông Phạm Nhật Vượng đã đứng trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Dù vậy, bà Hương cũng được cho là kín tiếng trước truyền thông. Lần đầu tiên, bà Hương xuất hiện rộng rãi trước công chúng trong buổi lễ trao giải VinFuture lần thứ I tại Hà Nội, vào tháng 1/2022. Quỹ VinFuture cũng do ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương sáng lập.