Giá dầu giảm sau khi ông Trump nói thỏa thuận với Iran sắp được công bố

Theo Bloomberg và Reuters, dầu Brent có lúc giảm hơn 5%, rơi xuống quanh 98 USD/thùng sau khi vừa kết tuần trước trên mốc 103 USD. Dầu WTI của Mỹ cũng lùi về quanh 92 USD/thùng, giảm 4,57 USD, tương đương 4,73%. Đây là mức giảm đáng chú ý sau nhiều tuần thị trường bị đẩy vào trạng thái căng thẳng vì nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Sự lạc quan của thị trường bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của ông Trump vào tối thứ Bảy. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết một khuôn khổ thỏa thuận giữa Washington, Tehran và một số quốc gia khác đang chờ được hoàn tất. Ông cũng nhấn mạnh các khía cạnh và chi tiết cuối cùng sẽ sớm được công bố rộng rãi để tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán mới.

Giá dầu rơi xuống mức thấp nhất trong 2 tuần khi Mỹ và Iran được cho là tiến gần hơn tới thỏa thuận hòa bình (Ảnh: Shutterstock).

Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng nhận ra sự phức tạp của ván bài đàm phán khi các bên bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt kỳ vọng. Sang ngày Chủ nhật, chính ông Trump đã đăng tải một thông điệp thận trọng hơn khi khẳng định Washington sẽ không vội vàng ký kết. Ông cho rằng thời gian đang đứng về phía nước Mỹ và thỏa thuận thực tế vẫn chưa được đàm phán hoàn chỉnh.

Theo Bloomberg dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ, quá trình phê chuẩn cuối cùng có thể sẽ cần thêm vài ngày nữa mới hoàn tất và Washington hiện chưa sẵn sàng đặt bút ký. Ngoại trưởng Marco Rubio cũng xác nhận các thông tin mới sẽ tiếp tục được cập nhật. Lệnh phong tỏa eo biển Hormuz nhằm cắt đứt nguồn thu từ dầu mỏ của Iran vẫn sẽ được Mỹ duy trì nghiêm ngặt cho đến khi có một văn bản chính thức.

Từ phía Iran, cục diện đàm phán cũng cho thấy nhiều nút thắt chưa được tháo gỡ. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời một nguồn tin cấp cao cho biết văn bản thỏa thuận cần vượt qua cửa ải của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Nếu được thông qua, bản ghi nhớ này mới được chuyển tới Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei để phê duyệt quyết định cuối cùng.

Rủi ro đổ vỡ vẫn đang rình rập khi hãng thông tấn Tasnim của nhà nước Iran đưa tin thỏa thuận có thể đi vào ngõ cụt. Nguyên nhân xuất phát từ việc Mỹ từ chối nhượng bộ các yêu cầu then chốt từ Tehran. Cụ thể nhất là vấn đề giải phóng các khối tài sản của Iran hiện đang bị Bộ Tài chính Mỹ phong tỏa gắt gao.

Dù các điều khoản chi tiết chưa được bạch hóa, truyền thông quốc tế và các nguồn tin chính phủ hé lộ thỏa thuận sẽ bao gồm một lệnh ngừng bắn toàn diện. Đi kèm với đó là việc mở lại eo biển Hormuz và từng bước nới lỏng các lệnh trừng phạt nhắm vào hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran. Những vấn đề gai góc như chương trình hạt nhân và kho uranium làm giàu cấp độ cao sẽ được gác lại cho các giai đoạn đàm phán sau.

Thực tế, thị trường năng lượng toàn cầu đang trải qua một giai đoạn tổn thương sâu sắc. Theo dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế, thế giới đã mất đi khoảng 1 tỷ thùng dầu kể từ khi chiến sự nổ ra vào cuối tháng 2. Việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đã đẩy thị trường vào cú sốc nguồn cung tồi tệ nhất từng được ghi nhận trong lịch sử kinh tế hiện đại.

Mức giảm giá dầu hiện tại dù đáng kể nhưng vẫn được giới phân tích đánh giá là khá khiêm tốn so với quy mô của cuộc khủng hoảng. Điều này cho thấy giới đầu tư tài chính vẫn đang nín thở chờ đợi xem liệu một thỏa thuận thực chất có được ký kết hay không. Thị trường cũng đang định giá rủi ro rằng sẽ phải mất nhiều tháng trời để hoạt động vận tải hàng hải tại eo biển Hormuz có thể khôi phục lại trạng thái bình thường.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán lại phản ứng tích cực hơn. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng nhẹ, phản ánh kỳ vọng chi phí năng lượng có thể giảm bớt áp lực lên doanh nghiệp và tiêu dùng.

Tại Mỹ, giá xăng cũng đã bắt đầu hạ nhiệt. Theo Hiệp hội ô tô Mỹ AAA, giá xăng trung bình toàn quốc giảm nhẹ xuống khoảng 4,51 USD/gallon trong ngày Chủ nhật. Giá dầu diesel trung bình cũng lùi về mức 5,62 USD mỗi gallon, mang lại một chút "dễ thở" cho các doanh nghiệp vận tải.