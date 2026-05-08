Vì sao giá dầu diesel liên tục giảm?

Chiều 7/5, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 23.790 đồng/lít và xăng RON 95 là 24.350 đồng/lít. Đáng chú ý, dầu diesel giảm 680 đồng/lít còn 27.490 đồng/lít, dầu mazut ở mức 21.170 đồng/kg.

Lý giải nguyên nhân điều chỉnh giá các mặt hàng này, đặc biệt là giá dầu diesel giảm, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố.

Yếu tố chủ yếu là Iran đưa ra đề xuất mới về đàm phán với Mỹ; các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) quyết định rời khỏi OPEC và OPEC+; Iran tấn công vào UAE; hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

Cơ quan điều hành đánh giá các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 29/4 và kỳ điều hành ngày 7/5 là 132,99 USD/thùng với xăng RON 92 (tăng 6,7 USD/thùng, tương đương tăng 5,31%).

Tương tự, xăng RON 95 là 135,4 USD/thùng (tăng 3,68 USD/thùng, tương đương tăng 2,8%); 153,65 USD/thùng dầu diesel (giảm 4,13 USD/thùng, tương đương giảm 2,62%); 713,47 USD/tấn dầu mazut (tăng 43,39 USD/tấn, tương đương tăng 6,48%).

Sau điều chỉnh, Bộ Công Thương đánh giá giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, với xăng, đến ngày 7/5, tại Thái Lan, giá xăng ở mức 34.849 đồng/lít và vẫn đang được Chính phủ trợ giá. Giá xăng tại Campuchia cũng duy trì mức cao khoảng 34.779 đồng/lít với chính sách hỗ trợ tương tự, trong khi Lào ghi nhận giá xăng ở mức 41.134 đồng/lít.

Trung Quốc hiện vẫn giữ giá xăng ở mức khoảng 34.837 đồng/lít nhờ cơ chế điều tiết của Nhà nước. Trong khi đó, tại Việt Nam, sau kỳ điều chỉnh này, giá xăng đang ở mức 24.350 đồng/lít, thấp nhất so với các nước kể trên.

Đối với dầu, tại Thái Lan, giá dầu ở mức 32.837 đồng/lít và vẫn được Chính phủ trợ giá. Campuchia ghi nhận mức giá 36.419 đồng/lít, còn Lào ở mức 44.561 đồng/lít. Trong khi đó, Trung Quốc duy trì mức giá 31.313 đồng/lít nhờ cơ chế kiểm soát của Nhà nước. Riêng tại Việt Nam, giá dầu đang ở mức 27.490 đồng/lít.

Kỳ điều hành ngày 7/5, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định 1091 ngày 7/5 của Bộ trưởng Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới.

Đồng thời tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng không chì RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.