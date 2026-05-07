Giá dầu diesel giảm gần 700 đồng/lít

Chiều 7/5, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 23.790 đồng/lít và xăng RON 95 là 24.350 đồng/lít. Đáng chú ý, dầu diesel giảm 680 đồng/lít còn 27.490 đồng/lít, dầu mazut ở mức 21.170 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không chi sử dụng hay trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI ngày 4/5, Bộ trưởng Công Thương cho biết năng lực dự trữ xăng dầu đã được cải thiện rõ rệt, tạo dư địa chủ động hơn trong điều hành.

Từ mức dự trữ thương mại còn hạn chế trước đây, hiện nay quy mô dự trữ đã được nâng lên đáng kể, góp phần củng cố vững chắc khả năng ứng phó và tăng sức chống chịu của hệ thống năng lượng trước các biến động từ bên ngoài.

Không chỉ dừng ở dự trữ, hệ thống sản xuất trong nước cũng được vận hành ổn định. Các nhà máy lọc dầu được tổ chức phân luồng hoạt động hợp lý, bảo đảm duy trì công suất cao, góp phần giữ vững nguồn cung trong nước.

Trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, gây gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định Việt Nam đã vượt qua “tháng thử lửa” của quý II với kết quả tích cực. Nguồn cung xăng dầu và điện được bảo đảm, không để xảy ra gián đoạn.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.