Giá dầu tiếp tục "sập" mạnh, xuống dưới 90 USD/thùng

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 7/5 (giờ Mỹ), dầu Brent tiếp tục giảm mạnh, có lúc chỉ còn 95,8 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ cũng giảm xuống dưới mốc 90 USD/thùng, mức thấp nhất trong nhiều phiên gần đây.

Đà giảm của thị trường được thúc đẩy bởi thông tin Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận ngừng chiến sự, qua đó làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự sẽ chấm dứt nếu Iran “đồng ý với những điều khoản đã được thống nhất”.

Tổng thống Trump cũng phát tín hiệu rằng nếu đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa hải quân tại các cảng của Iran ở Vịnh Oman, đồng thời “mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho tất cả các bên, bao gồm cả Iran”.

Về phía Iran sau đó cũng phát đi tín hiệu thận trọng. Ông Esmaeil Baqaei, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, cho biết Tehran đang xem xét đề xuất và sẽ chuyển phản hồi thông qua các bên trung gian.

Giá dầu WTI giảm xuống dưới mốc 90 USD/thùng (Ảnh: Trading Economics).

Theo ông Marc Sievers, cựu Đại sứ Mỹ tại Oman, ưu tiên lớn nhất hiện nay là khôi phục hoàn toàn hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Chia sẻ với CNBC, ông Sievers nhấn mạnh việc mở lại eo biển Hormuz sẽ giúp dòng chảy thương mại và năng lượng toàn cầu trở lại bình thường, đồng thời giải tỏa tình trạng ùn ứ của các tàu chở dầu trong khu vực.

Các chuyên gia nhận định diễn biến tại Trung Đông sẽ tiếp tục là biến số lớn đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt khi giá năng lượng duy trì ở vùng cao có nguy cơ kéo dài áp lực lạm phát.

Ông Scott Chronert, chiến lược gia cổ phiếu Mỹ tại Citi, cho rằng việc giá dầu neo cao trong thời gian dài không chỉ làm suy yếu kỳ vọng tăng trưởng mà còn khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình điều hành lãi suất.

Trong khi đó, nhiều quan chức Fed cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông có thể châm ngòi cho một cú sốc lạm phát mới, đồng thời gây thêm áp lực lên chuỗi cung ứng và chi phí vận tải toàn cầu.