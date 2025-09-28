Dự báo bất ngờ về vàng sau tuần tăng giá

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 22/9 đến 27/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 133-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Mở đầu tuần, kim loại quý được niêm yết tại 131-133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, sau một tuần giao dịch, giá chiều mua và chiều bán được điều chỉnh tăng 2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng với biên độ tương tự, chốt tuần tại 128,8-135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước tuần này đồng loạt tăng cùng chiều diễn biến thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới chốt tuần tại 3.758 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí tương đương khoảng 117,5 triệu đồng/lượng.

Giá kim loại quý đã vượt qua mọi biến động của thị trường trong tuần này, giữ vững đà tăng và khiến giới đầu tư đặt câu hỏi liệu còn gì có thể cản bước đà bứt phá hiện tại của kim loại quý.

Mở đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.687,74 USD/ounce và dao động trong biên độ 10 USD, trước khi bứt qua mốc 3.700 USD/ounce và duy trì lực tăng mạnh, có thời điểm đạt 3.745 USD/ounce.

Mặt hàng vàng trang sức được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Tiến Tuấn).

Hôm cuối tuần, báo cáo lạm phát PCE được công bố đã tiếp thêm động lực, đẩy giá lên 3.784 USD/ounce. Sau một nhịp chốt lời, vàng ổn định quanh vùng giá hiện tại và khép lại tuần giao dịch.

Dự báo giá vàng tuần tới của các chuyên gia Phố Wall từ khảo sát của Kitco News cho thấy trong 19 chuyên gia tham gia khảo sát, có 16 chuyên gia (84%), dự báo giá vàng sẽ tiếp tục, không ai dự báo giá giảm và 3 người (16%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Cuộc thăm dò trực tuyến nhận được 265 phiếu từ nhà đầu tư cá nhân. Trong đó 166 người (63%), dự báo giá vàng sẽ tiếp tục đi lên; 56 người (21%) dự đoán giá giảm và 43 người (16%) cho rằng giá sẽ ổn định.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại đơn vị chuyên về giao dịch City Index, cho rằng sự thay đổi lớn trong kỳ vọng lãi suất mới có thể tác động rõ rệt đến đà tăng của vàng.

Theo vị này, kim loại quý được hỗ trợ bởi nhu cầu mua ròng mạnh mẽ và bền bỉ từ các ngân hàng trung ương, chủ yếu do lo ngại về nợ công Mỹ và áp lực lạm phát dai dẳng. Những yếu tố đó, cùng với hoạt động đầu cơ, nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ cho giá vàng ở mức cao.

Tuy nhiên, nếu dữ liệu công bố tuần tới làm giảm kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12, đồng USD sẽ mạnh lên và có thể kìm hãm giá vàng. Ngược lại, nếu dữ liệu củng cố triển vọng hạ lãi suất, vàng sẽ được hưởng lợi. “Trừ khi xuất hiện thay đổi lớn, về cơ bản, tôi tin những động lực hiện nay sẽ giúp vàng sớm vượt 3.800 USD/ounce", ông nhận định.

Trong khi lịch kinh tế tuần tới không quá dày đặc, giới phân tích lưu ý vàng và USD sẽ đặc biệt nhạy cảm với dữ liệu việc làm. Nếu thị trường lao động Mỹ tiếp tục suy yếu, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất sẽ càng vững chắc, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá có 87% khả năng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong tháng tới và 65% khả năng sẽ nới lỏng thêm vào tháng 12.

Bà Barbara Lambrecht, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank, cho rằng dù xu hướng dài hạn vẫn nghiêng về phía vàng, thị trường có thể cần thêm chất xúc tác mới để giá bứt phá qua 3.800 USD/ounce. Bà cũng cảnh báo nhà đầu tư có phần quá lạc quan trong ngắn hạn.

"Nếu báo cáo việc làm Mỹ gây thất vọng lần thứ 3 liên tiếp và cho thấy tình hình suy giảm rõ rệt, đó có thể là yếu tố kích hoạt, bởi thị trường khi ấy sẽ định giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất nhanh hơn. Tuy nhiên, các nhà kinh tế của chúng tôi dự báo thị trường lao động sẽ có cải thiện nhẹ", bà nêu.

Dù tâm lý lạc quan đang chiếm ưu thế, một số chuyên gia khuyên nhà đầu tư nên thận trọng tại vùng giá hiện tại. Ông David Morrison, chuyên gia phân tích cao cấp tại đơn vị chuyên về giao dịch Trade Nation, cho biết dữ liệu kinh tế tích cực tuần này đang đặt Fed vào thế khó, có thể khiến tốc độ tăng của vàng chậm lại.

"Đối với vàng, giá đã rất gần ngưỡng 3.800 USD/ounce trong tuần này và nhanh chóng hồi phục sau nhịp điều chỉnh nhẹ. Tuy nhiên, chỉ báo hàng ngày đang ở mức quá mua, và tôi nghĩ vàng sẽ cần tái thiết lập mức giá mới thông qua một đợt điều chỉnh sâu hơn hoặc tích lũy trong thời gian dài, trước khi tích lũy đủ lực để bứt phá lên các đỉnh mới”, vị này nhấn mạnh.