Giá bán vàng miếng giảm về 131 triệu đồng/lượng

Giá vàng giảm liên tiếp

Mở cửa phiên giao dịch ngày 13/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 128,1-131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng ở cả 2 chiều mua và bán. Phiên hôm qua, mặt hàng này giảm 1,9 triệu đồng ở cả 2 chiều mua và bán.

Như vậy, từ vùng đỉnh gần 136 triệu đồng/lượng thiết lập ngày 9/9, vàng miếng SJC đã giảm 5,7 triệu đồng mỗi lượng ở chiều thu mua và 4,7 triệu đồng chiều bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hôm nay được niêm yết tại 125-128 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi. Hôm qua, mặt hàng này được điều chỉnh giảm 1,6 triệu đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay giao dịch tại 3.648 USD/ounce, tức tăng 12 USD so với trước đó và tương đương 116,4 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí. Trước đó, có thời điểm kim loại quý tăng dựng đứng lên mức kỷ lục 3.674 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng sau khi Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần.

Theo đó, thị trường việc làm ở Mỹ đón thêm tin xấu khi số lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên tăng mạnh hơn dự báo. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng thêm 27.000 đơn, lên mức 263.000 đơn. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 10/2021. Dữ liệu trên đang phần nào hỗ trợ giá vàng.

Trong khi đó, lạm phát Mỹ (đo bằng CPI) tháng 8 tăng lên 2,9% so với cùng kỳ - mức cao nhất kể từ tháng 1, cao hơn mức 2,7% của tháng 7. Giá cả tăng chủ yếu ở nhóm thực phẩm, xe cũ và xe mới.

Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ, đúng như kỳ vọng của giới đầu tư.

Trong bối cảnh giá vàng miếng trong nước giảm mạnh hơn so với thế giới trong vài ngày gần đây, mức chênh lệch giữa thị trường trong nước và quốc tế đã co hẹp từ gần 20 triệu đồng xuống còn khoảng 15 triệu đồng mỗi lượng.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo tình hình, giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, tỷ giá trước ngày 14/9. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc sẽ họp với Thống đốc, Phó thống đốc phụ trách và các bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.

Tỷ giá trung tâm giảm

Ngân hàng Nhà nước hiện công bố tỷ giá trung tâm tại mức 25.216 đồng, giảm 5 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.954-26.476 đồng.

Ngân hàng lớn niêm yết giá USD tại 26.160-26.476 đồng (mua - bán). Giá giao dịch USD ở ngân hàng cổ phần là 26.150- 26.476 đồng (mua - bán).

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ niêm yết giá mua bán USD ở mức 26.850-26.950 đồng (mua - bán), giảm 65 đồng mỗi chiều.