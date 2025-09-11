Cựu Tổng giám đốc SJC bị truy tố, công ty khẳng định vàng miếng đạt chuẩn

Hôm 4/9, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) Lê Thúy Hằng đã bị VKSND Tối cao truy tố về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Lê Thúy Hằng bị cáo buộc chèn nguyên liệu bên ngoài khi gia công vàng bóp méo cho Ngân hàng Nhà nước, "sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định".

Trước tin đồn trên mạng xã hội cho rằng số vàng này là “vàng si”, “vàng độn”... gây hoang mang dư luận, công ty SJC đã lên tiếng bác bỏ. Doanh nghiệp khẳng định toàn bộ vàng miếng đều được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng và đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, vàng đưa vào sản xuất được kiểm định từ khâu đầu vào nguyên chất. Từng miếng vàng được cân đo trọng lượng chính xác 37,5 gram trước khi dập định hình, sau khi dập định hình bộ phận KCS (Knowledge Centered Support) sẽ kiểm tra chất lượng từng miếng vàng, các miếng vàng đạt tiêu chuẩn sẽ được đóng số seri và đưa đi kiểm định hàm lượng vàng bằng công nghệ có tính chính xác cao trước khi cho ép bao để xuất xưởng.

Cận cảnh vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Đào Công Thắng, Quyền Tổng giám Đốc Công ty SJC nhấn mạnh: “Số lượng vàng 6.255 lượng lưu thông trên thị trường vẫn đủ tiêu chuẩn lưu hành bình thường. Công ty SJC chịu trách nhiệm về việc đảm bảo vàng miếng SJC được gia công sản xuất tại xưởng vàng SJC theo quy định pháp luật. Đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách hàng".

Công ty SJC cho biết cam kết tiếp tục giữ vững vai trò là doanh nghiệp Nhà nước chủ lực trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, cung cấp cho thị trường những sản phẩm đảm bảo chất lượng, đúng tuổi vàng, minh bạch và an toàn tuyệt đối.