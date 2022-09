Giá bán USD tại ngân hàng, thị trường chợ đen tăng mạnh

Vàng thế giới vẫn lình xình

Chiều qua (6/9), giá vàng miếng SJC đang được doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 66-66,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng đúng giá mở cửa phiên ngày 6/9, nhưng cao hơn 100.000 đồng ở cả 2 chiều mua - bán so với mức giá kết phiên ngày 5/9. Khoảng cách giữa chiều mua và chiều bán đang là 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước gần như bất động trong phiên hôm qua (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trên thị trường thế giới, tính đến 6h ngày 7/9 (giờ Việt Nam), trên Kitco, giá vàng giao ngay ở 1.700,6 USD/ounce, giảm 12,6 USD, tương đương 0,73%, so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Các nhà giao dịch đang đặt cược vào đợt tăng lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp diễn ra vào ngày 20-21/9 tới, do đó, vàng gần như không có động lực phục hồi và mức biến động trong phiên cũng không lớn.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank chưa thuế phí, vàng SJC đang đắt hơn vàng quốc tế khoảng 18,3 triệu đồng/lượng.

Giá USD ngân hàng lên gần 23.700 đồng/USD

Trong bối cảnh vàng chưa tìm được động lực tăng trở lại, đồng USD lại tiếp tục công phá đỉnh mới. Hàng loạt mức đỉnh của đồng bạc xanh được ghi nhận liên tiếp 2 tuần trở lại đây.

Đến 6h ngày 7/9 (giờ Việt Nam), USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - đang giao dịch trên vùng 110,2 điểm, tăng 0,7 điểm so với giá mở cửa phiên. Còn nếu so với một năm trước, USD-Index đã tăng 18,89%.

So với USD-Index ngày đầu năm, chỉ số hiện tại đã tăng 19,4%. Chỉ số đồng bạc xanh dường như chưa có dấu hiệu ngừng lại sau thời gian tăng "phi mã". Có thời điểm trong phiên USD-Index đạt 110,5 điểm - lại một mốc mới trong 2 thập kỷ trở lại đây.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) trong báo cáo mới nhất cho biết với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn kiên quyết nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát, đồng USD sẽ còn mạnh lên. BVSC cũng cho rằng áp lực mất giá hiện tại của đồng Việt Nam chủ yếu đến từ việc đồng USD lên giá.

Hầu hết đồng tiền quy đổi với đồng bạc xanh đều ghi nhận xu hướng giảm thời gian qua. Toàn bộ đồng tiền khu vực châu Á đều đã mất giá so với USD trong tháng 8 và xu hướng này tiếp tục diễn ra trong những phiên giao dịch đầu tháng 9.

Tại thị trường trong nước, sau khi tăng tỷ giá trung tâm USD/VND thêm 8 đồng phiên đầu tuần (5/9), Ngân hàng Nhà nước sáng 6/9 một lần nữa tăng thêm 18 đồng, lên mức 23.245 đồng/USD. Như vậy, sau 2 phiên, tỷ giá trung tâm tăng tới 28 đồng. Trước đó, nhiều dự báo cho rằng Ngân hàng Nhà nước tuần này có thể niêm yết tỷ giá ở mức cao hơn.

Đồng USD tiếp tục công phá đỉnh mới (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá bán USD tại hầu hết ngân hàng thương mại hay trên thị trường tự do cũng đều tăng vọt, gần chạm mốc 23.700 đồng/USD.

Vietcombank hiện niêm yết giá mua - bán đồng bạc xanh ở mức 23.370 - 23.680 đồng/USD, cao hơn 80 đồng ở cả hai chiều so với cùng giờ sáng 5/9. Còn so với một tuần trước đó, giá bán USD tại Vietcombank đã tăng 130 đồng.

VietinBank, BIDV cũng đã đồng loạt tăng giá bán USD thêm 60-80 đồng từ đầu tuần.

Eximbank đang niêm yết tỷ giá quy đổi ở mức 23.420-23.670 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng ở chiều mua, giữ nguyên chiều bán so với phiên liền trước. Tuy nhiên, mức giao dịch này lại tăng tới 150 đồng ở chiều mua và 80 đồng ở chiều bán so với thời điểm đầu tuần. HDBank, ACB, Sacombank… cũng ghi nhận xu hướng niêm yết USD tăng

Trên thị trường tự do, giá USD hiện phổ biến ở mức 24.120-24.220 đồng/USD (mua vào - bán ra). So với phiên trước, mức giao dịch vẫn giữ nguyên còn so với đầu tuần, giá mua vào giảm 20 đồng, giá bán ra tăng 40 đồng.

Theo các chuyên gia tại Công ty Chứng khoán SSI, diễn biến tỷ giá trên thị trường tự do tương đối ổn định và chênh lệch với thị trường niêm yết không quá cao.