Gấp rút tái khởi động nhà máy Dung Quất, sẵn sàng cho xăng E10

Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất sẽ chính thức tái sản xuất ethanol để phối trộn xăng sinh học E10 vào tháng 11 năm nay.

Thông tin trên được ông Phạm Văn Vượng - Giám đốc Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung (BSR-BF) - đơn vị quản lý, vận hành nhà máy, đưa ra tại buổi làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) ngày 1/9. Các đơn vị đang tập trung toàn lực để đẩy nhanh tiến độ bảo dưỡng nhà máy, tiến độ được giám sát hàng ngày với mục tiêu hoàn tất trước ngày 31/10.

Bước chuẩn bị này là bước quan trọng để Lọc hoá dầu Bình Sơn thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu xanh theo định hướng của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Chính phủ.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng (ngoài cùng bên trái) kiểm tra công tác bảo trì, bảo dưỡng tại Nhà máy NLSH Dung Quất. (Ảnh: BSR).

Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất có công suất 100 triệu lít ethanol/năm, sử dụng nguyên liệu chính từ sắn lát khô. Khi đi vào vận hành trở lại, nhà máy cùng với nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ giúp Lọc hoá dầu Bình Sơn tối ưu chuỗi cung ứng, gia tăng giá trị sản phẩm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, phát triển nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường.

Động thái gấp rút này cũng là bước đi cụ thể trong tiến trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, nền kinh tế tuần hoàn và trung hòa carbon (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam.

Theo định hướng của Bộ Công Thương, từ ngày 1/1/2026, toàn bộ xăng thương mại trên thị trường sẽ chuyển sang xăng E10. Với sản lượng tiêu thụ xăng trong nước ước khoảng 12-15 triệu m3/năm, lượng ethanol cần thiết cho phối trộn vào khoảng 1,2-1,5 triệu m3/năm.

Trong khi đó, năng lực sản xuất ethanol nội địa hiện mới đạt 450.000 m3/năm, tương đương 40% nhu cầu, phần còn lại phải nhập khẩu.