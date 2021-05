Gạo 'ngon nhất thế giới' bị doanh nghiệp Úc đăng ký bảo hộ thương hiệu

Sau thị trường Mỹ, một doanh nghiệp ở Úc vừa nộp đơn xin bảo hộ nhãn hiệu gạo ST24 và ST25.

Theo dữ liệu đăng tải trên website của Văn phòng sở hữu trí tuệ Australia (IP Australia), công ty này có tên là T&L Global Foods Supply PTY LTD, địa chỉ tại 420 Victoria Rd Malaga, WA, 6090 Australia, nộp đơn ngày 22/4.

Nhãn hiệu của doanh nghiệp thuộc nhóm "Rice; Best rice of the world" (gạo; gạo ngon nhất thế giới). IP Australia đang trong quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp.

Hồ sơ xin bảo hộ nhãn hiệu gạo ST25 của T&L Global Foods Supply tại Australia.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT) cho biết đã nắm thông tin này. Tuy nhiên, sau vụ doanh nghiệp Mỹ đăng ký bảo hộ thương hiệu ST25, các bộ, ngành đã họp và thành lập tổ liên ngành hướng dẫn doanh nghiệp trong đó giao Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) chủ trì, xử lý.

Đề cập cụ thể hơn, ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, ngày 1/5, đơn vị này cũng đã nhận được thông tin doanh nghiệp Úc đăng ký bảo hộ cho hai thương hiệu gạo ST24 và ST25.

Theo ông Bảy, trên thế giới, có hơn 200 nước và vùng lãnh thổ khác nhau, mỗi nước có một đặc điểm riêng về thị trường và cách bảo hộ thương hiệu. Doanh nghiệp chỉ cần bảo hộ tại những thị trường xuất khẩu chính và mong muốn của mình.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ.

"Đối với gạo ST24, ST25, việc bảo hộ thương hiệu ở đây được hiểu là khi gạo của Việt Nam xuất sang các thị trường dưới các dạng túi hoặc bao bì 2 kg, 5 kg, 10 kg… mang nhãn hiệu của mình, khác với xuất khẩu gạo dạng hợp đồng với khối lượng hàng tấn.

Với thị trường Úc, mỗi năm Việt Nam xuất khoảng 4-5 triệu USD gạo và cũng là thị trường rất mới của gạo Việt. Do vậy, việc đăng ký bảo hộ thương hiệu, doanh nghiệp có thể cân nhắc, đây có phải là thị trường mà họ có thể bán được gạo mang nhãn hiệu của mình hay không.

Bởi theo quy định, trong trường hợp, doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu nhưng không đưa sản phẩm sang hoặc mà không sử dụng sẽ đối mặt với việc chấm dứt hiệu lực không được bảo hộ nữa", ông Bảy nói.

Việc quyết định đăng ký bảo hộ thương hiệu hay không, doanh nghiệp cần căn cứ vào việc đó có phải là thị trường mong muốn.