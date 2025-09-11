Các siêu xe Rolls-Royce, du thuyền của ông Trịnh Văn Quyết giờ ra sao?

Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC ban hành nghị quyết về việc giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS).

Theo tờ trình, FLC đã nhận được thông báo từ BIDV vào tháng 10/2024 rằng đã bán thành công tài sản đảm bảo là du thuyền FLC Albatross với giá 23,65 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí bắt buộc, BIDV thực hiện thu nợ gốc từ tiền bán đấu giá tài sản là 22,8 tỷ đồng.

Du thuyền FLC Albatross từ lần đầu rao bán tháng 11/2022 với giá khởi điểm 36 tỷ đồng, đến lần đấu thứ 7 vào tháng 1/2024 giá đã giảm còn 23,294 tỷ đồng, tức thấp hơn gần 13 tỷ đồng so với ban đầu. Dù vậy, sau 7 lần đấu giá, du thuyền vẫn không có người mua và sau đó hợp đồng đấu giá giữa BIDV Quy Nhơn và Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp bị thanh lý.

Du thuyền FLC Albatross neo tại TP Thủ Đức trong thời gian chờ đấu giá hồi tháng 11/2022 (Ảnh: Minh Pháp).

Tài sản này gắn liền với chuỗi xử lý nợ sau khi cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, bắt giam về các tội "thao túng" và "che giấu thông tin chứng khoán", kéo theo hàng loạt tài sản liên quan được các ngân hàng đưa ra phát mại để thu hồi nợ. Trong đó, đáng chú ý là 2 siêu xe Rolls-Royce.

Đầu tiên là chiếc Rolls-Royce Ghost được mạ vàng nhiều chi tiết trong, ngoài xe từng thuộc sở hữu của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Xe sang này được sản xuất năm 2011 tại Anh, từng là một trong những chiếc Rolls-Royce được nhà phân phối hãng siêu sang ở Việt Nam sử dụng trước khi tới tay ông Quyết.

Tháng 10/2022, một công ty đấu giá tổ chức đấu giá chiếc xe với giá khởi điểm 10 tỷ đồng. Đây là tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng giữa Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros và BIDV chi nhánh Quy Nhơn.

Xe siêu sang Rolls-Royce Ghost mạ vàng đã về tay vị khách ở Đồng Nai (Ảnh: Minh Quân).

Đến tháng 4/2024, chủ một showroom tư nhân ở Hà Nội nói với phóng viên Dân trí rằng chiếc xe này đã về tay một người ở Đồng Nai từ tháng 4. Giá sang tay không được tiết lộ. Trước đó, sau 5 lần đấu giá bất thành, giá khởi điểm cho chiếc xe này giảm về 8,587 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá này chưa bao gồm phí công chứng, hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, các loại thuế nếu có.

Một xe sang khác của ông Trịnh Văn Quyết cũng đã về tay chủ mới là Rolls-Royce Phantom. Xe này về nước từ năm 2015 theo diện chính hãng. Mẫu xe siêu sang độc nhất là một trong 6 chiếc thuộc bộ sưu tập Trống đồng Đông Sơn dành cho thị trường Việt.

Chiếc Rolls-Royce Phantom này trước đó là tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty FLC Land tại Ngân hàng Phương Đông (OCB). Tháng 10 năm ngoái, ngân hàng này thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá để bán, giá khởi điểm hơn 28 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngân hàng liên tục hạ giá rao bán chiếc xe trên. Tại lần chào bán thứ 7 vào tháng 5/2023, xe đã có người mua, sau khi hạ giá xuống còn từ 16,6 tỷ đồng, tức giảm tới 11,4 tỷ đồng so với lần đấu giá đầu tiên.

Ngoài ra, cựu Chủ tịch FLC cũng từng sở hữu mẫu xe sang Mercedes-Maybach S600 Pullman "hàng hiếm" tại Việt Nam. Mẫu xe này từng được nhiều nguyên thủ quốc gia ưa chuộng...

Theo giới thạo tin, chỉ 2 chiếc Maybach S600 Pullman được đưa về nước. Trong đó, một chiếc màu trắng được bắt gặp tại TPHCM và chiếc màu đen còn lại thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết.

Ngoài siêu xe và du thuyền, hồi tháng 11/2023, một công ty đấu giá cũng thông báo đấu giá 84 căn biệt thự thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái FLC ở TP Sầm Sơn, (nay là phường Sầm Sơn), tỉnh Thanh Hóa với giá khởi điểm hơn 494 tỷ đồng, thấp hơn so với giá khởi điểm 610 tỷ đồng được đưa ra vào đầu tháng 9/2023. Tài sản đấu giá là đảm bảo cho khoản nợ của Tập đoàn FLC tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).