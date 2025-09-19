Tỷ giá giảm đồng loạt, chuyên gia dự báo gì?

Tỷ giá trung tâm giảm liên tục

Ngày 17/9, sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giảm lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản xuống 4-4,25%. Quyết định này khớp với dự báo của thị trường từ trước đó.

Fed lần đầu tiên điều chỉnh chính sách tiền tệ trong năm nay. Sau khi giảm lãi suất 3 lần liên tiếp năm ngoái, cơ quan này dừng lại quan sát suốt thời gian qua. Quan chức Fed muốn đánh giá rõ hơn về xu hướng lạm phát và việc làm của Mỹ, đặc biệt sau khi Tổng thống Donald Trump công bố hàng loạt chính sách thuế nhập khẩu.

Từ trước thềm Fed hạ lãi suất, USD đã có dấu hiệu mất giá khi liên tiếp giảm mạnh. USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022 ngay sau quyết định lãi suất, nhưng đã tăng mạnh trở lại trong ngày lên quanh mức 97 điểm và hiện duy trì ngưỡng này. Hồi đầu năm, USD-Index có thời điểm tiệm cận 110 điểm.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm kết thúc ngày 18/9 được Ngân hàng Nhà nước giảm 12 đồng, niêm yết tại mức 25.186 đồng/USD, ghi nhận phiên thứ 10 liên tiếp trong đà giảm. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.927-26.445 VND/USD.

Tỷ giá mua - bán tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng giảm tương ứng về 23.977-26.395 đồng/USD.

Tại các ngân hàng, giá bán USD dù giảm theo tỷ giá trung tâm dù vẫn tiếp tục được niêm yết ở mức kịch trần 26.445 đồng/USD.

Nhân viên dùng máy đếm tiền tại chi nhánh (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giới phân tích dự báo ra sao về tỷ giá?

Theo giới phân tích, áp lực tỷ giá tăng vẫn hiện hữu dù Fed đã giảm lãi suất. Và trong giai đoạn "nhạy cảm" hiện nay, tỷ giá USD có thể bật tăng trở lại nếu đối mặt với yếu tố không thuận lợi.

Chứng khoán MBS tin rằng có 4 yếu tố nội tại sẽ tiếp tục duy trì áp lực tăng tỷ giá trong thời gian tới

Thứ nhất, chênh lệch lãi suất VND/USD vẫn cao ngay cả khi Fed giảm lãi suất xuống 4%. Thứ hai, nhu cầu nhập khẩu tăng khi thuế 0% với hàng hóa Mỹ có hiệu lực, trong khi xuất khẩu chậm lại, khiến thặng dư thương mại thu hẹp.

Thứ ba, dòng vốn FDI có xu hướng chậm lại do chờ đợi chính sách thuế quan rõ ràng hơn. Cuối cùng là chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục lớn.

"Chúng tôi dự báo tỷ giá trung bình năm 2025 sẽ dao động trong khoảng 26.600-26.750 đồng/USD, tăng 4,5-5% so với đầu năm", MBS cho hay.

Đồng USD tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nhân định về xu hướng tỷ giá dài hạn, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết tỷ giá tăng khoảng 4% từ đầu năm. Ông cho rằng diễn biến này là phù hợp trong tổng thể chung vĩ mô dựa vào một số yếu tố.

Thứ nhất, với lãi suất USD toàn cầu vẫn ở mức cao trên 4%, trong khi lãi suất VND trung bình (lãi suất chính sách, liên ngân hàng,…) chỉ quanh 5% sẽ là áp lực làm tăng tỷ giá USD/VND. Chênh lệch nhỏ này thật sự chưa đủ hấp dẫn để giữ chân các nhà đầu tư ngoại nắm giữ tài sản bằng VND trong khi Cơ quan quản lý vẫn phải rất cố gắng quản lý lãi suất VND ổn định.

“Chúng tôi cũng đã nhiều lần phân tích về cơ cấu nền kinh tế và các trụ cột tăng trưởng kinh tế Việt Nam, trong đó Việt Nam sẽ chịu tác động rất mạnh mẽ từ các yếu tố bên ngoài do độ mở của nền kinh tế. Do vậy, mục tiêu quản lý tỷ giá trong một biên độ ổn định rộng hơn, nếu trước đây là 2-3%/năm thì hiện nay và những năm sắp tới ở mức 5-6% là phù hợp”, vị này nêu.

Thứ hai, ông Quang cho rằng nên nhìn lại một khung thời gian dài hạn hơn để thấy rõ mức độ ổn định của đồng Việt Nam. Từ năm 2021 đến nay, tỷ giá USD/VND tăng khoảng 14% (từ 23.000 đồng lên 26.400 đồng). Như vậy, trung bình mỗi năm tỷ giá tăng khoảng 3%. Đây là mức biến động bình thường so với các đồng tiền trong khu vực.

Thứ ba, Việt Nam vẫn duy trì tích cực các cân đối lớn như thặng dư thương mại, thu hút đầu tư FDI, kiều hối. Ông Quang lưu ý vẫn còn nhiều vấn đề để toàn nền kinh tế cần tiếp tục chung sức cải thiện như việc cải cách thể chế nhằm đẩy mạnh thu hút FDI, nâng hạng thị trường chứng khoán, xây dựng thị trường trái phiếu doanh nghiệp bền vững, thu hút nhà đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế, giải quyết khó khăn từ thuế quan từ Mỹ…

Theo ông, các giải pháp tổng thể này sẽ tăng cung ngoại tệ, ổn định tỷ giá.