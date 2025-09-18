Fed mở van tín dụng: Bitcoin sắp cất cánh hay chỉ là cú hích chóng tàn?

Sau 10 tháng dài kiên nhẫn chờ và quan sát, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cuối cùng đã hành động. Trong một quyết định được cả thị trường đoán trước, ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới đã hạ lãi suất quỹ liên bang xuống 25 điểm cơ bản, đưa về ngưỡng 4-4,25%.

Động thái này, được Chủ tịch Jerome Powell mô tả là một “đợt cắt giảm vì quản lý rủi ro”, đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ nới lỏng tiền tệ mới và ngay lập tức thổi bùng lên những cuộc tranh luận nảy lửa trong thế giới tiền số: Liệu đây có phải là tín hiệu vàng mà bitcoin hằng mong đợi?

Bối cảnh của cú bẻ lái: Nền kinh tế Mỹ phát tín hiệu yếu

Quyết định của Fed không đến một cách ngẫu nhiên mà là phản ứng trực tiếp trước hàng loạt dữ liệu kinh tế đáng lo ngại. Tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm nay đã chững lại. Quan trọng hơn, thị trường lao động, vốn là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế Mỹ, đang có dấu hiệu hụt hơi rõ rệt.

Báo cáo việc làm tháng 8 chỉ ghi nhận thêm 22.000 việc làm mới, một con số thấp đáng báo động, trong khi tỷ lệ thất nghiệp đã leo lên 4,3%- mức cao nhất kể từ năm 2021. Trong cuộc họp báo, chủ tịch Powell thừa nhận sự chậm lại này, cho rằng nó phần lớn đến từ những thay đổi trong dòng người nhập cư.

Áp lực chính trị từ Tổng thống Donald Trump cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. Ông đã liên tục chỉ trích sự chậm trễ của Fed trong việc cắt giảm lãi suất. Dù ông Powell khẳng định Fed “kiên định duy trì sự độc lập”, sức ép từ chính trường chắc chắn đã tạo thêm một lớp gánh nặng lên vai các nhà hoạch định chính sách.

Tuy nhiên, ông Powell lại hết sức thận trọng. Ông nhấn mạnh rằng lạm phát gần đây đã tăng trở lại và vẫn còn ở mức cao. Ông cũng bày tỏ sự dè dặt về tác động của các chính sách thuế quan mới, hàm ý rằng chúng có thể làm phức tạp thêm con đường đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%.

Điều này cho thấy Fed đang bước đi trên một sợi dây mong manh, đó là vừa phải hỗ trợ nền kinh tế đang yếu đi, vừa phải kiềm chế lạm phát vẫn còn dai dẳng.

Các đồng tiền số lớn hầu như không phản ứng trước động thái hạ lãi suất của Fed do thị trường đã dự báo trước (Ảnh: CoinGape).

Phản ứng của thị trường: Một sự "dửng dưng" được báo trước

Ngay sau khi thông báo được đưa ra, phản ứng của thị trường tài sản rủi ro lại khá trầm lắng. Bitcoin (BTC) có một cú giật nhẹ lên trên 1%, rồi nhanh chóng quay đầu giảm 1,5%, giao dịch quanh mốc 115.000 USD/BTC. Các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ và cả vàng cũng có diễn biến tương tự, đó là tăng vọt trong vài phút rồi lao dốc.

Sự "dửng dưng" này không khó hiểu. Với việc các nhà đầu tư trên sàn Polymarket đã đặt cược xác suất hạ lãi suất lên tới 93% từ trước, động thái của Fed gần như đã được “định giá” hoàn toàn vào thị trường. Không có yếu tố bất ngờ, không có cú sốc, và do đó, không có sự biến động lớn.

Thị trường cổ phiếu liên quan đến tiền số cũng cho thấy sự phân hóa. Các tên tuổi lớn như Coinbase (COIN) và MicroStrategy (MSTR) giảm nhẹ, trong khi một số cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn nắm giữ bitcoin lại tăng vọt. Điều này cho thấy một sự luân chuyển dòng vốn nhỏ lẻ thay vì một làn sóng mua vào đồng thuận trên diện rộng.

Tuy nhiên, bất chấp phản ứng ban đầu, phe lạc quan tin rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Đối với họ, bản thân việc cắt giảm 25 điểm cơ bản không quan trọng bằng thông điệp mà nó gửi đi: chu kỳ thắt chặt tiền tệ đã kết thúc và một kỷ nguyên tiền rẻ hơn đang bắt đầu.

Matt Mena, Chiến lược gia tại 21Shares, nhận xét: "Rủi ro tái định giá giờ trở thành tâm điểm, tạo ra thế trận bất đối xứng cho bitcoin. Dù đợt cắt giảm hôm nay chỉ là mồi lửa, chính lộ trình ngụ ý từ các biểu đồ dự báo của Fed mới có thể mở đường để bitcoin thử thách những đỉnh giá mới vào cuối năm nay”.

Về mặt lý thuyết, môi trường lãi suất thấp hơn có lợi cho các tài sản khan hiếm và không sinh lời như bitcoin. Nó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tiền số so với các tài sản an toàn hơn như trái phiếu chính phủ. Khi lợi tức từ việc gửi tiền vào ngân hàng giảm xuống, các nhà đầu tư sẽ có xu hướng tìm đến các tài sản rủi ro hơn để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.

Biểu đồ dự báo lãi suất (dot plot) mới nhất của Fed, dù cho thấy sự chia rẽ, vẫn nghiêng về khả năng có thêm 2 đợt cắt giảm nữa trong năm nay. Chris Rhine từ Galaxy tin rằng: “Fed đang chịu áp lực phải nghiêng về lập trường nới lỏng hơn và điều này có lợi cho các tài sản rủi ro”.

"Gáo nước lạnh" từ phố Wall

Tuy nhiên, không phải ai cũng chung niềm hân hoan. Nhiều nhà phân tích kỳ cựu tại phố Wall cảnh báo rằng việc quá lạc quan vào động thái của Fed có thể là một sai lầm.

Ira Auerbach, cựu Giám đốc mảng Tài sản số tại Nasdaq, cho rằng: “Việc Fed hạ lãi suất là một lực đẩy, chứ không phải một bước ngoặt của thị trường”. Theo ông, đây là một yếu tố hỗ trợ, nhưng chưa đủ để tạo ra một xu hướng tăng giá bền vững.

Một nhà giao dịch ẩn danh với biệt danh IronLedger còn đưa ra nhận định thẳng thắn hơn: “Việc hạ lãi suất chỉ như một cú sốc đường ngọt. Nó không giải quyết được các vấn đề mang tính cấu trúc về thanh khoản hay quy định trong ngành tiền số. Nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đứng ngoài, các tổ chức vẫn thận trọng, và một đợt giảm 25 điểm cơ bản không thể xóa bỏ 2 năm thắt chặt chính sách”.

Quan điểm này cho rằng, sức khỏe của thị trường tiền số phụ thuộc vào nhiều yếu tố nội tại hơn là chỉ trông chờ vào chính sách tiền tệ. Các vấn đề như khung pháp lý chưa rõ ràng, sự thiếu vắng các ứng dụng đột phá thu hút người dùng đại chúng, và sự e dè của dòng vốn tổ chức mới là những rào cản thực sự. Một đợt cắt giảm lãi suất nhỏ không thể giải quyết được những thách thức cốt lõi này.

Vậy, đâu là con đường phía trước cho bitcoin và thị trường tiền số?

Thực tế, động thái của Fed đã loại bỏ một trong những cơn gió ngược lớn nhất đã kìm hãm thị trường trong gần 2 năm qua. Môi trường vĩ mô đang dần trở nên thân thiện hơn. Dự báo của Fed cho thấy lãi suất có thể giảm xuống 3,6% vào năm 2025, báo hiệu một con đường nới lỏng còn dài ở phía trước. Đây là một điều kiện cần và một nền tảng cơ bản để các tài sản rủi ro có thể phát triển.

Tuy nhiên, việc bitcoin có thể tận dụng được cơ hội này để bứt phá hay không còn phụ thuộc vào chính bản thân ngành công nghiệp tiền số. Liệu sẽ có những tiến bộ đột phá về công nghệ? Liệu các quy định pháp lý tại Mỹ và các khu vực khác có trở nên rõ ràng và cởi mở hơn? Liệu niềm tin của nhà đầu tư, cả nhỏ lẻ và tổ chức, có quay trở lại?

Việc Fed hạ lãi suất là một "lời giải" tiềm năng cho tiền số, nhưng không phải là "thần dược". Nó mở một cánh cửa hy vọng nhưng để bước qua cánh cửa đó và tiến tới một đỉnh cao mới, thị trường tiền số cần phải tự đi bằng chính đôi chân của mình.

Mùa đông tiền số có thể đã qua, nhưng mùa xuân thực sự của thị trường sẽ chỉ đến khi những vấn đề nội tại được giải quyết.