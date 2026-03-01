Fed giữ nguyên lãi suất, như dự đoán

Sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại 3,5-3,75%, theo Reuters. Năm 2025, Fed có 3 lần giảm lãi suất.

Trong thông cáo báo chí phát đi, Fed nêu sở của việc này là hoạt động kinh tế vẫn tăng trưởng với tốc độ vững chắc, dù lạm phát có tăng và thị trường lao động "gần như không biến động".

Chủ tịch Fed Jerome Powell trong họp báo sau đó nêu: "Chúng tôi nhận thấy lập trường chính sách tiền tệ hiện tại là phù hợp". Ông bày tỏ Fed sẽ theo sát các rủi ro với mục tiêu kép về việc làm, giá cả, đánh giá tác động từ chiến sự Trung Đông với kinh tế Mỹ là chưa rõ và hiện còn "quá sớm để đánh giá quy mô và thời gian của các tác động tiềm tàng lên nền kinh tế".

Fed dự báo chỉ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%) năm nay và mức tương tự vào 2027.

Phản ứng với thông tin lãi suất trên, trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chính thu hẹp đà giảm sau thông báo của Fed. S&P 500 hiện mất 1,36%, Nasdaq Composite giảm 1,39%.

Giá vàng thế giới vẫn giảm mạnh, giảm 164 USD về còn 4.840 USD/ounce.

Thực tế, dữ liệu lạm phát lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) của Mỹ đã tăng 3,1% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong hơn 2 năm. Chuyên gia Tim Duy từ SGH Macro nhận định trên AP News rằng, Fed nên nâng dự báo lạm phát lõi lên ít nhất 2,8% vào cuối năm nay.