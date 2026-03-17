Kịch bản sốc cho lãi suất của Fed

Theo dự báo từ CBS News và USA Today, gần như chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên mức lãi suất cơ sở 3,5-3,75% trong tuần này. Dữ liệu từ công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất Fed "án binh bất động" trong tháng 3 lên tới 99%.

Đáng chú ý, cơ hội giữ nguyên lãi suất đến tận tháng 6 cũng vọt lên 77%, tăng chóng mặt so với mức 31% chỉ một tháng trước.

Fed nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất khi chiến sự Trung Đông làm mờ triển vọng kinh tế Mỹ (Ảnh: CoinGape).

Giấc mơ tiền rẻ tan vỡ giữa sương mù xung đột

Sự đảo chiều kỳ vọng này bắt nguồn trực tiếp từ "chảo lửa" Trung Đông. Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang làm xáo trộn nghiêm trọng tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, đe dọa trực tiếp đến 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu.

Tác động đã hiện rõ vào đời sống thực khi dữ liệu của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) chỉ ra giá xăng bán lẻ tại Mỹ tăng gần 25% chỉ trong hơn 2 tuần, chạm đỉnh cao nhất kể từ tháng 10/2023. Cú sốc năng lượng này buộc các nhà hoạch định chính sách phải nhìn nhận lại bức tranh vĩ mô.

Matthew Luzzetti, Kinh tế trưởng phụ trách Mỹ tại Deutsche Bank Securities, chia sẻ với báo giới một sự thật phũ phàng: "Một kịch bản gần như không thể tưởng tượng nổi chỉ 2 tuần trước, nay đang được bàn luận nghiêm túc. Đó là liệu Fed có phải tăng lãi suất trở lại trong năm 2026 hay không".

Dù kịch bản này chưa phải là xu hướng chính nhưng phản ánh sự thận trọng tột độ của giới chức tài chính.

Đồng quan điểm, chuyên gia Dario Perkins từ TS Lombard nhận định rằng ngay khi thị trường lầm tưởng giai đoạn hỗn loạn chính sách đã qua, xung đột mới lại bùng phát. Nền kinh tế lớn nhất thế giới đang phải gồng mình chịu đựng các cú sốc nối tiếp nhau, từ đại dịch, lạm phát, đến các thay đổi chính sách dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Cơn ác mộng đình lạm trở lại

Không chỉ đau đầu vì giá dầu, Fed còn đang đối diện với mớ bòng bong dữ liệu kinh tế quốc nội.

The Globe and Mail dẫn báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho thấy một tín hiệu đầy rủi ro: Nền kinh tế bất ngờ bốc hơi 92.000 việc làm trong tháng 2, xóa nhòa đi thành quả tăng 126.000 việc làm của tháng đầu năm. Tỷ lệ thất nghiệp cũng nhích nhẹ lên 4,4%.

Song song đó, tăng trưởng GDP quý IV/2025 cũng vừa bị điều chỉnh giảm không phanh xuống mức 0,7%, tụt sâu so với con số 4,4% của quý liền trước. Tăng trưởng đang lao dốc, thị trường lao động rạn nứt, nhưng giá cả lại rục rịch tăng. Chỉ số Core PCE - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - vọt lên 3,1% trong tháng 1.

Giới phân tích từ Wells Fargo gọi tình trạng này là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Fed, đó là đình lạm. Cơ quan này đang mất đi các công cụ tối ưu để gỡ rối.

Chuyên gia Liz Thomas từ SoFi phân tích, nếu Fed vội vã cắt giảm lãi suất để cứu thị trường lao động, lạm phát sẽ bùng nổ. Ngược lại, nếu cố giữ lãi suất cao để kìm giá cả, nền kinh tế sẽ đình trệ thêm. Không có công cụ nào xử lý mượt mà cả hai vấn đề cùng lúc.

Giáo sư Brian Bethune từ Boston College nhấn mạnh rằng cơn ác mộng thực sự của các ngân hàng trung ương chính là cú sốc nguồn cung. Cho dù Mỹ đã giải phóng dầu dự trữ chiến lược để hạ nhiệt thị trường, những biện pháp này khó mang lại tác dụng dài hạn nếu xung đột kéo dài và nguồn cung toàn cầu tiếp tục bị bóp nghẹt.

Người tiêu dùng Mỹ đã bắt đầu cảm nhận rõ áp lực khi giá xăng tăng mạnh, trong khi một số doanh nghiệp đã bổ sung phụ phí nhiên liệu vào giá bán sản phẩm (Ảnh: The Conversation).

Biến số khó lường cho giới đầu tư

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright vẫn tỏ ra lạc quan khi dự báo trên ABC rằng chiến sự có thể khép lại trong vài tuần tới, giúp thị trường năng lượng bình ổn. Chuyên gia Matt Diczok từ Bank of America Merrill cũng đánh giá thị trường kỳ hạn đang xem đây chỉ là cú sốc giá ngắn hạn.

Tuy nhiên, giới hoạch định chính sách lại không dám chủ quan. Các tổ chức lớn đã bắt đầu thu hẹp kỳ vọng.

Gregory Daco, Kinh tế trưởng của EY-Parthenon, tiết lộ tổ chức này đã hạ dự báo xuống chỉ còn duy nhất một lần cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm nay, và không loại trừ khả năng Fed sẽ không giảm lãi suất một lần nào. Thậm chí, chiến lược gia Sonu Varghese từ Carson Group còn cảnh báo Fed có thể bắt đầu rục rịch bàn đến việc thắt chặt thêm chính sách ngay trong năm.

Sự phức tạp không chỉ dừng ở các con số kinh tế mà còn lan sang yếu tố nhân sự. Cuộc họp tháng 3 có thể là một trong những dấu ấn cuối cùng của Chủ tịch Fed Jerome Powell trước khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 5. Việc cựu Thống đốc Kevin Warsh được đề cử làm người kế nhiệm giữa lúc tình hình lạm phát dang dở đang phủ thêm một lớp sương mù bất định lên thị trường tài chính.